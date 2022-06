On pense souvent à l’aspect climatique quand on pense à l’aérien. Greenpeace a voulu étudier tout ce qui définit la notion de développement durable : les relations entre l’écologique, l’économique et le social.



Le rapport dépeint « les responsabilités, les engagements et les performances en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) » , autour de quatre thématiques : l’impact climatique, l’emploi, le rapport à l’actionnariat et l’activité de lobbying de la compagnie.



Ces thématiques balaient 339 indicateurs, qui permettent ensuite de donner un score de responsabilité en pourcentage.



Le score d’ensemble est de 39 % en moyenne.



Des résultats que Greenpeace juge médiocres, mais qui peuvent être la promesse d’une belle marge de progression si on décide de voir le verre à moitié plein.