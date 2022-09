Chronotrains : quelles destinations à portée de train ?

Meilleure pub ever ! et tellement dans l’air du temps « tågskryt » 😍#ecomobilite 🌍

6 millions de billets @TGVINOUI @OUIGO @Intercites en vente pour le mois d’août ! https://t.co/ho2inONcP8 — GhCOLLINET (@GhCollinet) August 3, 2022

Au-delà de l’aspect purement pratique de ces cartes,, ce qui est moins clair via DIrekt Bahn Guru.On se rend compte qu’il reste encore bien des efforts pour concurrencer l’avion. Ainsi, pour reprendre l’exemple de Marseille, la deuxième ville de France, on peut essentiellement faire des trajets nationaux. Pour l’international, à part Barcelone, c’est l’avion.Pourtant, de plus en plus, les voyageurs se tournent vers le rail, et partout en Europe.(et non n'insistez pas : nous ne prononcerons pas ce mot).Sur les réseaux, les jeunes générations de touristes délaissent l’avion pour instagrammer leur trajet en train et rendre tendance le mode de transport.Le retour des trains de nuit va dans le bon sens, et les compagnies européennes semblent chercher de plus en plus à baisser leurs prix via des offres commerciales - et rajeunir leur communication, pour attirer les plus jeunes.Alors, qu’attendent l’État et la SNCF pour valoriser le rail, être ambitieux sur les tarifs, et nous faire vraiment préférer le train ?