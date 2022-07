Slow travel : Paris - Barcelone en train, et pourquoi pas ?

Reposé et détendu, on se poseau cœur de Barcelone. Avec ses palmiers et ses terrasses en front de mer, la ville donne d’emblée l’ambiance : celleRésolument européenne, Barcelone est à elle seule un carrefour des nouvelles tendances en matière de. Elle allie la créativité de ses artistes et designers à l’amour et au respect des commerces classiques.Y voisinent le charme et la tranquillité de sa partie historique, l’avant-garde de ses quartiers les plus modernes et le tapage urbain de l’une des villes les plus visitées et des plus animées au monde, dont l’architecture est indissociable du génie d’Antoni Gaudí.L’Office de tourisme propose des itinéraires guidés (ou non) et thématiques sur Gaudí, des parcours en voitures d’époque ou à vélo, des sorties à votre guise.Il faut vadrouiller sur, flâner dans un marché traditionnel comme celui de, ou bien faire une halte sur l’une de ses plages urbaines ou l’une des nombreuses terrasses qui partout en ville vous tendent leurs fauteuils.Barcelone ce n’est pas moins de huit bâtiments classés au patrimoine mondial par l’UNESCO, tous des bâtiments modernistes, un record :La Casa Vicens fut la première commande et aussi la première œuvre du jeune Gaudí alors qu’il n’avait que trente ans.C’est en quelque sorte le berceau. Là où tout a débuté pour le maître.