La Catalogne en famille côté plages, nature et culture

La Costa Brava entre Pyrénées et Méditerranée

A savoir côté culture

La Costa Barcelona, plus que la plage.

La Costa Daurada, l’essence de la Méditerranée

Les Terres de l’Ebre, une Catalogne méconnue

sont les quatre grandes destinations balnéaires de Catalogne. On les connaît de nom, elles sont célèbres, mythiques pour certaines. Voici leurs singularités, leurs caractères et… nos coups de cœur. Toutes ont ce trait commun : elles s'adressent à toutes les générations.Au nord-est de la Catalogne là où les Pyrénées rencontrent la Méditerranée la Costa Brava se distingue par ses longues plages de sable fin et doré, ses innombrables criques sauvages et isolées, ses calanques et son arrière-pays particulièrement attractif.Destination complète et généreuse, elle déploie un large éventail d’offres : nautisme, randonnées, cyclotourisme, golf, santé et bien-être, culture… Ajoutez-y une gastronomie unique, et un vaste choix d’hébergements.Partons à la découverte des stations balnéaires nautiques derecensées par l’Association des Stations Nautiques de Catalogne pour la qualité de leur offre.Ces deux stations proposent quantité d’activités nautiques. Pour qui rechercherait de l’originalité, à tenter : la pêche en mer, au chalut ou en barque et une journée en mer pour découvrir le quotidien du pêcheur le long de la côte et du Cap de Creus.A L’Estartit,: le FlyBoard, cette petite planche de surf propulsée par l’eau sous pression par le moteur d’un jet ski. Le surfer peut alors se déplacer comme en volant et réaliser quelques figures acrobatiques au gré de ses envies. Impressionnant et pas si difficile que ça !: c’est sur la Costa Brava que se situe le fameux «. Le circuit vous emmène au Théâtre-Musée Dalí de(collection d’œuvres surréalistes et de bijoux Dalí Joies). Visitez ensuite la Maison-Musée Salvador Dalí de Portlligat, àet la Maison-Musée Château Gala Dalí de, dans le village de La Pera, que l’artiste a offert à Gala, son épouse.A une heure de Barcelone elle offre aux visiteurs de magnifiques plages toute la gamme des sports nautiques et de bien pittoresques villages de pécheurs des sources d’eau thermale, la montagne de Montserrat ou encore lPlusieurs stations se sont vu octroyer le. Les familles avec enfants trouveront des garderies et des aires de jeu sur la plage, des services baby-sitting, des animations dans les hôtels et des menus enfants dans les restaurants.60 plages réparties sur 81 km identifient ce territoire qui, des plaisirs balnéaires et activités nautiques au découvertes culturelles en passant par l’œnotourisme regorge d’atouts.On y retrouve Salou et Cambrils, Ametlla de Mar et Miami Platja ainsi que Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant . Parmi les critères de sélection citons l’importance attendue sur l’accueil des familles et, bien entendu, la qualité des activités nautiques et balnéaires proposées.Outre les communes labellisées "Tourisme en Famille", petits et grands trouveront pléthore d’activités et de services. Incontournables : le fameuxetEn termes de visites culturelles la Costa Daurada donne l’embarras du choix : La( le nom antique de la cité de Tarragone) dont le bel ensemble architectural est déclaréSantes Creus, Poblet et Vallbona de les Monges qui abritent les plus beaux monastères catalansSituées sur la partie la plus méridionale de Catalogne, les Terres de l’Ebre, désignées, s’étendent sur 142 km de falaises et de criques cachées, que bordent pins et plages naturelles. En un même territoire elles réunissent des espaces naturels uniques et un patrimoine culturel marqué par les principales civilisations de l’Humanité. Quant au fleuve Ebre, il continue à modeler les paysages, avant de se jeter dans la Méditerranée. Vibrez en famille au rythme de la nature du Delta de l’Ebre , à travers des activités ludiques et éducatives : découverte des volatiles dont flamands roses, cigognes, en kayak, pédalo ou barque ou balade à cheval à travers la Serra del Montsià.