Tourisme durable : être engagé est une "question de survie" !

Et sur les engagements à prendre, les responsables de la communication et du marketing placent en tête les pratiques internes écologiques et le respect de l’environnement (23 % ex-aequo).Viennent ensuite, la réduction de l’empreinte carbone (ex-aequo avec l’ancrage local 15 %). Pour le reste de l'économie, le bien-être des salariés (21 %) et la réduction de l’empreinte carbone (19 %) sont les 2 priorités.Si l'environnement est la priorité, le sociétal est à la traine, avec des scores assez faibles, pour la diversité et l’inclusion (8 % vs 7 %).A vos commentaires !