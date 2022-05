Tourisme : "Les entreprises seront RSE ou elles n'existeront plus !" 🔑

Vous êtes une branche soumise à des aléas non prévisibles, ce qui implique un problème d'attractivité.



La nouvelle réforme de l'Activité partielle de longue durée (APLD) est un nouvel outil d'aménagement du temps de travail, et de faire du sur mesure dans les entreprises,

C'est un élément d'attractivité.



Il y a une pénurie salariale, l'APLD est une forme de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Elle permet de lisser le temps, via des formations et une montée en compétences,

Ce n'est pas aux lecteurs de TourMaG que nous allons l'apprendre : le tourisme est une activité saisonnière.Même si les clients ont modifié leurs comportements, réservant de plus en plus à la dernière minute, il n'en reste pas moins que l'activité est animée par une certaine saisonnalité. Et ce n'est pas le seul problème qui entache l'image de la profession." précise la responsable du Cabinet Tarragano-Avocats.Devenue anxiogène et obsolète pour une partie de la profession, en raison de la reprise, l'APLD utilisée à bon escient pourrait surtout être un atout.Avant de dérouler l'exposé, il convient de rappeler qu'en mars 2022 le gouvernement a étendu son usage dans le temps. Les entreprises peuvent bénéficier d’une indemnisation non pas sur 24 mois, mais sur 36 mois d’APLD qu’il sera possible de répartir sur une durée maximale de 48 mois,Pour cela, il convient de déposer un accord jusqu’au 30 juin 2022. Le temps est compté, mais il n'est jamais trop tard, pour bien faire." estime Marie-Laure Tarragano.Il offre la possibilité de former les équipes, donc de permettre aux agents de voyages de ne pas rester aux comptoirs toutes leurs vies et de pouvoir découvrir d'autres facettes de l'industrie.