Jean-Didier Urbain : "Le touriste, ça n’est pas un gisement naturel"

TourMaG.com - En fait, les professionnels du secteur devraient se remettre en question ?



Jean-Didier Urbain : Ils doivent arrêter d’être hypocrites ou de se conduire en petit commerçant, il faut voir plus loin, regarder et tenir compte des changements, y compris sociétaux. D’autant qu’avec le covid, on a envie de se soustraire au collectif.



Le touriste n’est pas un gisement naturel. On ne peut rien prédire, on n’avait pas vu venir Trump, la pandémie, l’Ukraine… Mais si les choses suivent leur cour, le touriste va gagner de plus en plus en autonomie.



Nous sommes en pleine période de transition. Il faut changer, c’est valable aussi vis-à-vis des salariés. Près de 300 millions d’emplois se sont évaporés, parce que les salariés trouvent mieux ailleurs, qu’ils se tournent vers d’autres secteurs.



Mais pour en revenir au touriste : les voyagistes devraient arrêter de vouloir tout normaliser et écouter les désirs des touristes.