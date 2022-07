Homo touristicus : "On déteste cet être qui voyage sans raison évidente..."

TourMaG.com - Il y a une culpabilisation du touriste ?



Jean-Didier Urbain : On a mis un millénaire à se débarrasser du péché originel et là, on en a un autre. On vit dans un monde invivable, où on est facilement culpabilisé, y compris par l'écologie, et c’est dommage.



Suis-je coupable de me déplacer ? Dois-je ouvrir les fenêtres pour éviter le Covid ou les fermer pour éviter la déperdition d’énergie ?



On vit dans un monde dans lequel il y a beaucoup d’enjeux. Des enjeux écologiques, géopolitiques, sanitaires, le chômage, le pouvoir d’achat… On a du mal à penser tout ça ensemble et on a toujours peur de faire le mauvais choix.



Dans ces conditions, on a du mal à entrevoir l’horizon du bonheur. On est loin de Léo Lagrange qui parlait de « l'an 1 du bonheur » en évoquant les congés payés et le tourisme pour tous.