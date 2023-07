Pieds libres : le tour du monde à pied de Caroline Moireaux

Pour autant, l’avion n’a jamais été une option. Pour revenir en France, elle opte pour le bateau. « Alors que j’ai le mal de mer !, s’amuse-t-elle. Le voilier, j'ai essayé, c’était une expérience, mais je ne le referais plus !



Pendant 3 semaines, j’avais un mal de mer, on aurait dit un lendemain de cuite qui ne s’arrête pas… Et en plus, on a eu une tempête au milieu ! »



Au Mexique, sur la mer de Cortez, c’est plus calme. « Je n’étais pas très fraîche, mais ça allait mieux ». Au milieu des îles au Mexique, elle passe 10 mois à travailler sur un bateau avant de remonter vers l’Alaska, pour rendre un vélo.



Depuis l’Alaska, elle a d’abord descendu toute la côte ouest à vélo : Canada, États-Unis, Mexique. Puis, elle est remontée rendre le vélo - notre étonnement a l’air de l’étonner : « Bah oui logique, on me le prête, je le rends » - avant de redescendre en covoiturage au Mexique. « J’en ai profité pour voir les Parcs Naturels, j’ai pris des petites vacances ! ».



Du bateau, du vélo… et du train. Dans le transsibérien, on voit passer 1 001 paysages différents. Mais aussi 1 001 visages. « On fait des rencontres, on discute, il y a de la musique… Il y a toute une vie dans ces trains ! »