Appli mobile TourMaG



Cévennes : voyage en itinérance avec un âne, sur le chemin Stevenson Le meilleur moyen de découvrir les Cévennes

Envoyer à un ami Partager cet article

Voilà le meilleur moyen de découvrir les Cévennes ! Autour du mont Lozère, le GR70 s’élève sur les hauteurs avant de rejoindre deux fois la vallée du Tarn. Un parcours aérien et profond qui révèle la beauté du territoire, doublé d’une expérience rare avec le compagnon à quatre pattes.

Rédigé par Jean-François RUST le Mardi 14 Mars 2023

Si vous ne l'avez pas encore vu, hâtez-vous voir ce bijou d’humanité qu’est le film « Antoinette dans les Cévennes », tourné sur le chemin Stevenson.



Vous saurez tout de l’ambiance de l’itinéraire, qui mixe paysages grandioses, relation héroïque homme-animal et rencontres conviviales.



L’écrivain écossais Robert Louis Stevenson expérimenta le trajet en 1878 et en tira un récit culte.



Il incite chaque année des milliers de randonneurs à effectuer le parcours. Et de nombreux prestataires assurent la location d’ânes pour partir sur ses traces.



Parmi ceux labellisés, Le Mas des Ânes (basé en Ardèche) propose des animaux parfaitement soignés qui s’avèrent d’agréables compagnons de voyage.



Après les recommandations d’usage (comment bâter, poser le licol, nettoyer les sabots…), nous quittons Le Bleymard, en Lozère, en complète autonomie (nourriture et affaires pour la nuit), direction Le Pont-de-Montvert.



5 kilomètres séparent Le Bleymard de la station de ski du Mont Lozère. Où l’on apprend à mieux se connaitre, en surveillant du coin de l’œil le comportement de l’âne.



Le livre de Stevenson contient maintes situations dévoilant les relations orageuses ou apaisées qu’il entretint avec le sien, Modestine. Le nôtre est bien dressé et semble connaître le parcours par cœur.



Vallées boisées cévenoles C’est ainsi que nous entamons la montée vers les Finiels, l’un des sommets du mont Lozère. « Ici sont les Cévennes par excellence : les Cévennes des Cévennes », écrivit Stevenson.



Nous grimpons avec l’âne tenu en longe, entre herbes rases et bruyères. Tous les 50 mètres, le chemin est bordé de montjoies, des bornes de pierre qui permettent de ne pas s’égarer en cas de brouillard.



La pente s’adoucit au moment où nous approchons la crête. S’ouvre alors un paysage à 360° sur les monts Gerbier de Jonc (source de la Loire), Mézenc, Aigoual… Par très beau temps, on aperçoit le Plomb du Cantal.



Aux pieds, ce sont les vallées boisées cévenoles, témoins tragiques de la guerre des protestants Camisards au début du 18e s. C’est d’ailleurs leur capitale qu’il faut rejoindre pour l’étape du soir.



Pont-de-Montvert se trouve en bas, au bord du Tarn. Là, en 1702, les protestants tuèrent un prêtre, déclenchant une répression féroce des soldats du roi.

Nettoyage des sabots, pose du licol et du bât… Autres articles Ecotourisme : "Cévennes Ecotourisme" propose des outils aux professionnels Après une descente de 5 kilomètres, nous trouvons refuge à l’hôtel-restaurant l’Auberge des Cévennes, de l’autre côté du Tarn.



Enclos fermé, fourrage, eau… tout est prévu pour l’âne. Nous le retrouvons le lendemain, aussi reposé que nous.



Brossage du poil, nettoyage des sabots, pose du licol, installation du bât… chaque matin, il réclame sa part de travail. C’est indispensable pour sa santé et éviter les petites blessures et les humeurs inflexibles…



L’étape du jour mène à Florac, agréable cité lozérienne. L’itinéraire remonte dans les versants puis rejoint le Signal du Bougès. Ca grimpe sec dès le matin et l’âne avance mieux que ses maîtres !



De forêts en plateaux rocailleux, le chemin livre des paysages champêtres au gout d’ancien.



Mais voilà qu’après le col du Sapet (1 080 m), la vallée du Tarn se profile à nouveau. Dégringolade vers les villages de Cocurès et Bédouès avant de rallier Florac, où le plus dur sera de restituer l’âne à son propriétaire…

Pratique Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

Le Pont-de-Montvert

04 66 45 81 94

cevennes-montlozere.com

Toutes les infos utiles sur les randonnées en famille.



Association « Sur le Chemin de Robert Louis Stevenson »

Le Pont-de-Montvert

04 66 45 86 31

chemin-stevenson.org

L’association promeut l’itinéraire et recense toutes les informations nécessaires à l’organisation de la randonnée, avec un âne ou non.



Le Mas des Ânes

Le Plagnal (Ardèche)

06 61 81 66 69

lemasdesanes.fr

Un prestataire dûment référencé, spécialiste d’équitation et de tourisme équestre. Location d’ânes en autonomie à partir de plusieurs sites en Lozère, Haute-Loire et Ardèche.



Auberge des Cévennes

Pont-de-Montvert

04 66 45 80 01 / 07 89 51 90 92

auberge-des-cevennes.com

Une adresse-référence en ce qui concerne l’accueil de touristes avec ânes (voir texte). En prime, bonne table avec plats cévenols gourmands. Le Pont-de-Montvert04 66 45 81 94Toutes les infos utiles sur les randonnées en famille.Le Pont-de-Montvert04 66 45 86 31L’association promeut l’itinéraire et recense toutes les informations nécessaires à l’organisation de la randonnée, avec un âne ou non.Le Plagnal (Ardèche)06 61 81 66 69lemasdesanes.frUn prestataire dûment référencé, spécialiste d’équitation et de tourisme équestre. Location d’ânes en autonomie à partir de plusieurs sites en Lozère, Haute-Loire et Ardèche.Pont-de-Montvert04 66 45 80 01 / 07 89 51 90 92auberge-des-cevennes.comUne adresse-référence en ce qui concerne l’accueil de touristes avec ânes (voir texte). En prime, bonne table avec plats cévenols gourmands.

Lu 64 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Le Puy du Fou présente son nouveau spectacle « Le Mime et l’Étoile » La Compagnie des Alpes se dote d’une « Raison d’être »