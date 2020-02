Slow travel : des petits pas mais un sacré chemin pour Alex Le Beuan (Shanti Travel)

Alors que s'achève leur périple au Rajasthan, Alex Le Beuan et sa famille se prépare à retourner à Delhi, puis au Népal pour célébrer le Nouvel an tibétain.



Là doit s'achever la dernière étape de leur projet familial avec un trek dans les Annapurnas, accessible pour les familles. " Nous voulons ainsi montrer que l'on a pas besoin de réaliser des exploits pour que le voyage soit extraordinaire, il suffit juste de sortir des sentiers battus ".



Viendra ensuite un temps de réflexion pour développer et lancer de nouveaux produits pour Shanti Travel.



Par exemple, la découverte du Sri Lanka en rickshaw ou une gamme de séjours en vélo électrique en Inde et au Népal (Ladakh, Rajasthan, Kerala...) pour des groupes de 12 personnes maximum.



" Nos voyageurs seront accompagnés d'une camionnette qui portera les bagages et disposera d'un mini-atelier de réparation, un mécanicien et du matériel pour recharger les batteries des vélos. Cela permettra de réduire l'impact d'une voiture pour 3 voyageurs individuels et le retour se fera en train de nuit.



C'est ce que nous voulons pour nos voyages doux : de la sécurité, du confort et une réduction de l'empreinte carbone ".



Le retour au travail sera aussi "slow" pour Alex Le Beuan, qui envisage déjà de repartir (ou de continuer) autrement, mais à un rythme toujours plus lent.