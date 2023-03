Corse : Sailcoop va quadrupler les traversées à la voile cet été

Outre la transatlantique, Sailcoop propose aussi et surtout des trajets vers la Corse.



La traversée, qui dure de 15 à 24 heures, relie Toulon (ou St Raphaël) à Calvi - soit la liaison la plus courte pour optimiser le trajet.



Là encore, pour Maxime, si l’expérience existe belle et bien, mais pas de croisière : tout au plus une « traversée améliorée » . Pourtant, elle mériterait peut-être d’être vendue comme une découverte à elle toute seule.



« C’est une expérience assez géniale, oui, admet Maxime de Rostolan. On croise beaucoup de baleines et encore plus de dauphins, qui adorent venir jouer. On voit des espadons, des poissons-lunes, il y a des choses à voir pendant quasiment l’intégralité du voyage. Et la nuit, la lumière bioluminescente du plancton, c’est magnifique ».



Avec ses 10 couchettes, le trajet se fait en petit comité. Deux capitaines à bord et un chef, qui propose 3 repas bios - et vegan. Pour 240 € la traversée tout compris, finalement, « le client s’y retrouve » en comparaison de l’offre en ferry.



(ndlr : pas tout à fait. En moyenne, une traversée Toulon / Ile Rousse coute 76 € en août, sans véhicule, avec cabine et sans repas, mais l’expérience n’est clairement pas la même).