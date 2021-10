FUTUROSCOPIE - Tourisme à Venise : vivre ou mourir ?

Futuroscopie - Quid des Brigades de contrôle ?



XY : J'avoue que je n'en ai guère vu... La ville est de nouveau submergée en particulier les week-ends où tous les jeunes de la région viennent se saouler. Il y a sans doute un effet Covid avec l'arrêt du tourisme vers l'étranger et la fermeture des boites de nuit.



On dirait cependant qu'il s'ouvre un bar par semaine. Pour ma part, j'ai trouvé un slogan détournant celui qui dit "Venezia non e un albergo" ! J’ajouterai : "Si, Venezia e un bar" ! Quand on voit les foules qui bloquent littéralement certains endroits comme le Rialto, la Fondamenta della Misericordia, Il Campo Santa Margherita, etc..), et qu'au petit matin on retrouve ces endroits tapissés de cartons de pizzas ou de hamburger, de verres en plastique, sans parler des flots d'urine contre les murs, on se demande où sont ces brigades.



Futuroscopie - Que pouvez-vous nous dire sur les projets de tracking ?



XY : Le système de caméras, et la salle des écrans (Smart Control Room est son nom) permet en effet d'identifier, depuis près de deux ans, presque tous les visiteurs qui ont un smartphone. Mais, jusqu'à présent cela n'a ni empêché les vols ni régulé le trafic (touristes, bateaux, etc.). Si l’on en avait la volonté, ce serait peut-être possible mais quand on voit que la mairie veut installer une autre porte d'entrée à Venise (San Giuliano/Pili), qui impliquerait des dizaines d'autobus flottants pour transporter les visiteurs, on doute de la volonté de limiter le sur-tourisme.



Ne parlons pas non plus de la multiplication des hôtels bon marché à Mestre !



Alors que la mairie racontait une fable selon laquelle, depuis deux ans, la construction de nouveaux hôtels était bloquée « sauf exception ». Et bien on voit beaucoup d'exceptions, et d'hôtels ! Quant au contrôle des locations sur Airbnb, il est tombé aux oubliettes.



En lagune, les bateaux à gros moteurs et les taxis ne respectent aucune limitation de vitesse (moi, le week-end je ne vais plus en lagune nord (Burano, Torcello...) car j'ai peur d’être retourné pas une vague.



Futuroscopie - Que pensez-vous de ce problème majeur qu’est l’aérien ? Parle-t-on de limiter les vols ?



X.Y : Je n’en ai jamais entendu parler, mais je lis aujourd'hui dans le journal que Ryanair qui arrivait à Trévise, ouvre une nouvelle base à Marco Polo, et va inaugurer 16 nouvelles liaisons internationales et huit avec les villes italiennes !



Vous voyez l’excès et le mensonge combinés à l’économie sont monnaie courante. Le tourisme vénitien, pour faire parler de lui, n’a plus que des informations calamiteuses à faire circuler…