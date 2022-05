Eté 2022 : des Français plus dépensiers et qui jouent les prolongations

Cette année, les voyageurs français prévoient de partir plus longtemps et de dépenser plus que d’habitude pour leurs vacances d'été afin de compenser le manque d'escapades à l'étranger au cours de ces deux dernières années.



La nouvelle étude menée par Marriott Bonvoy, montre que parmi les 49% de Français qui ont déjà prévu de partir à l'étranger cet été (entre juin et septembre), 90% indiquent qu'ils dépenseront plus que d'habitude, en moyenne 1 486 euros de plus par personne, par rapport aux vacances d'été avant la Covid.



Cette hausse des dépenses concerne notamment les vacanciers de moins de 25 ans, la "génération Z", dont les trois quarts (75%) envisagent de partir à l'étranger. Bien qu'ils gagnent sans doute moins bien leur vie, ils prévoient de dépenser en moyenne 1 959 euros de plus qu'à leur habitude, soit plus que n'importe quelle autre tranche d'âge.



Cet été, les voyageurs français prévoient non seulement de dépenser plus pour leurs vacances, mais également de partir plus longtemps que d'habitude.



Parmi ceux qui partent à l'étranger, plus de la moitié (57%) indiquent qu'ils prévoient de partir plus longtemps et ce chiffre atteint presque 8 voyageurs sur 10 (79%) pour la génération Z (les 18-24 ans) et 68% pour les 25-34 ans.



Ce phénomène conduit à une tendance notable, celle du retour des deux semaines consécutives de vacances. Ces dernières années, grâce aux vols low-cost, les vacanciers ont abandonné la quinzaine de vacances traditionnelle au même endroit au profit de petites escapades plus fréquentes.