L'agence Savoie Mont Blanc part en campagne pour draguer les jeunes « riders »

Un choix particulièrement stratégique quand on sait que la plateforme TikTok est déjà utilisée à 38% par les 15/25 ans

Pour booster les ailes de saison, le plan de communication est 100 % digital.Il comprend des posts liens sur Instagram et un film de 15 secondes sur le compte TikTok Savoie Mont Blanc, qui rassemble déjà 55 000 abonnés fidèles. «, » justifie Clémence Callies, Responsable du pôle digital de L’Agence Savoie Mont Blanc.La campagne pointera directement vers les opérateurs partenaires pour activer la réservation de séjours.(*) Savoie Mont Blanc Freestyle Tour presented By FISE :- Évian-les-Bains (02 et 03/07)- Tignes (10 et 11/07)- Avoriaz (31/07 et 01/08)- La Clusaz (24-25/09)• FISE Xperience : Thonon-les-Bains (13-15/08)