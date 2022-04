Tout savoir sur l’état mondial du tourisme de neige et de montagne

Envers et contre tout, les stations de ski ont appris durant cette pandémie la valeur de l’expérience-client. Forte des leçons apprises, ainsi que de l’espoir que les Jeux olympiques d’hiver de 2022 seront fructueux au développement des sports d’hiver en Chine, la branche peut regarder sereinement l’avenir.Il existe actuellement 68 pays dans le monde qui offrent des domaines skiables de plein air équipés et enneigés. Même si les champs de neige sont beaucoup plus nombreux, environ 2’000 stations de ski ont été identifiées dans le monde.Outre les principales destinations de ski en termes de journées-skieurs, il existe un certain nombre d'autres destinations plus petites, où le ski existe de longue date ou est en train de se développer. Les destinations émergentes les plus évidentes sont l'Europe de l'Est et la Chine, mais il existe un certain nombre d'autres petits acteurs répartis dans le monde : Laurent Vanat : Outre son investissement personnel dans la branche du tourisme de neige et de montagne, Laurent Vanat anime son propre cabinet de conseil en gestion d’entreprise, Laurent Vanat Consulting SARL. Une de ses spécialités est d’assister les entreprises dans l’étude de leur business plan.