Appli mobile TourMaG



Paradiski, créer du contenu pour inspirer les voyageurs

Envoyer à un ami Partager cet article

La saisonnalité est un élément clé dans la commercialisation touristique, mais l’est encore plus pour les stations de ski. Comment inspirer les voyageurs et leur donner envie de venir dans une station spécifique ? Comment dépasser la saisonnalité et optimiser ses réservations ? Comment se différencier dans un univers concurrentiel saturé ? Paradiski a décidé de s’appuyer notamment sur la création de contenus pour inspirer les futurs skieurs en quête d’un domaine agréable, accessible et dépaysant.

Rédigé par Travel-Insight le Lundi 25 Avril 2022

Travel-Insight et Paradiski, une collaboration au long terme

Depuis fin 2019, Travel-Insight et Paradiski collaborent ensemble afin de développer la visibilité du domaine, lui donner une image attrayante et dynamique et avoir une communication cohérente avec la saisonnalité et ses objectifs. Cela passe notamment par la création de contenus par des influenceurs et photographes. La création de contenus permet de montrer les atouts naturels et structurels des stations, leurs ambiances, les points d’intérêts, et de représenter au mieux leurs identités. Pour Paradiski, cela lui donne du contenu diversifié à mobiliser sur ses réseaux sociaux tout au long de l’année, grâce à des formats différents, avec des vidéos dynamiques, en publiant de belles photos pour valoriser ses points d’intérêts et se distinguer des domaines concurrents.



Le travail de création de contenus est donc le résultat d’une collaboration de trois acteurs. Le domaine Paradiski, qui souhaite créer du contenu nouveau, qui va créer un programme d’activités et demander la mise en avant d’éléments spécifiques avec les contenus créés. Travel-Insight, qui guide le domaine dans le choix des influenceurs, l’élaboration du programme de l’opération, la sélection des éléments à mettre en avant dans chaque station, le suivi voir l’accompagnement du séjour pour veiller à son bon déroulement et l’analyse des retombées des opérations. Et enfin l’influenceur, qui apporte sa touche personnelle et créative dans la création des contenus.

Depuis fin 2019, Travel-Insight et Paradiski collaborent ensemble afin de développer la visibilité du domaine, lui donner une image attrayante et dynamique et avoir une communication cohérente avec la saisonnalité et ses objectifs. Cela passe notamment par la création de contenus par des influenceurs et photographes. La création de contenus permet de montrer les atouts naturels et structurels des stations, leurs ambiances, les points d’intérêts, et de représenter au mieux leurs identités. Pour Paradiski, cela lui donne du contenu diversifié à mobiliser sur ses réseaux sociaux tout au long de l’année, grâce à des formats différents, avec des vidéos dynamiques, en publiant de belles photos pour valoriser ses points d’intérêts et se distinguer des domaines concurrents.Le travail de création de contenus est donc le résultat d’une collaboration de trois acteurs. Le domaine Paradiski, qui souhaite créer du contenu nouveau, qui va créer un programme d’activités et demander la mise en avant d’éléments spécifiques avec les contenus créés. Travel-Insight, qui guide le domaine dans le choix des influenceurs, l’élaboration du programme de l’opération, la sélection des éléments à mettre en avant dans chaque station, le suivi voir l’accompagnement du séjour pour veiller à son bon déroulement et l’analyse des retombées des opérations. Et enfin l’influenceur, qui apporte sa touche personnelle et créative dans la création des contenus.

© Jérome Carret

La création de contenus, plusieurs procédés possibles



Lors de la saison hiver 2021-2022, Travel-Insight a organisé un blogtrip avec 5 influenceurs pour mettre en avant le domaine avec la création de contenus éphémères via les stories sur Instagram. Pendant 4 jours, Travel-Insight a amené



Travel-Insight a également collaboré avec 4 créateurs de contenus/photographes qui sont venus au cours de la saison pour faire des photos et vidéos du domaine en fonction des différents types de cibles : familles, couples, groupe d’amis... Venant y passer quelques jours ou une semaine, ils vont produire du contenu (photos et vidéos) qu’ils vont partager en story et sur leurs réseaux sociaux, donnant de la visibilité à Paradiski. Selon le contrat établi entre le domaine et le créateur, Paradiski peut par la suite récupérer l’ensemble des contenus produits pour développer sa photothèque personnelle et alimenter en continu ses réseaux sociaux. La station travaille ainsi en continu avec



Enfin, Travel-Insight a mis en place un partenariat spécifique avec la créatrice de contenu La saison d’hiver est la saison la plus importante pour Paradiski. Pour créer du contenu afin d’accentuer la visibilité du domaine sur cette période, Travel-Insight peut mettre en place plusieurs processus de création de contenus.Lors de la saison hiver 2021-2022, Travel-Insight a organisé un blogtrip avec 5 influenceurs pour mettre en avant le domaine avec la création de contenus éphémères via les stories sur Instagram. Pendant 4 jours, Travel-Insight a amené @bonjour_darling (49,6K abonnés), @eddy_papeoo (467K abonnés), @goldie_blondie (62,2K abonnés), @parisexplorer (108K abonnés) et @santamila_ (20,2K abonnés) à découvrir le domaine de Paradiski. Le blogtrip est organisé pour mettre en avant le domaine skiable Paradiski et les stations La Plagne, Les Arcs et Peisey-Vallandry et augmenter leur visibilité. L’objectif est de promouvoir le domaine dans son intégralité en montrant les activités sur place, les infrastructures, les hôtels et restaurants, ainsi que tous les avantages que Paradiski peut offrir. Les influenceurs créent du contenu éphémère en story, mais également des photos sur leurs feeds.Travel-Insight a également collaboré avec 4 créateurs de contenus/photographes qui sont venus au cours de la saison pour faire des photos et vidéos du domaine en fonction des différents types de cibles : familles, couples, groupe d’amis... Venant y passer quelques jours ou une semaine, ils vont produire du contenu (photos et vidéos) qu’ils vont partager en story et sur leurs réseaux sociaux, donnant de la visibilité à Paradiski. Selon le contrat établi entre le domaine et le créateur, Paradiski peut par la suite récupérer l’ensemble des contenus produits pour développer sa photothèque personnelle et alimenter en continu ses réseaux sociaux. La station travaille ainsi en continu avec @jeromecarret : habitant de la région, il vient régulièrement à Paradiski pour créer du contenu. D’autres influenceurs sont venus découvrir la station au cours de la saison et créer du contenu ponctuellement : le couple d’influenceurs @marion.bertorello et @sebastienclosuit , ainsi que @le_petit_francais Enfin, Travel-Insight a mis en place un partenariat spécifique avec la créatrice de contenu @carol_ananas pour produire des vidéos métiers du domaine skiable. Afin de valoriser la destination et son accessibilité, cette créatrice de contenu est venue faire des prises de vues pour valoriser le parcours client. Cela va de l’achat des forfaits à l’orientation sur le domaine en passant par la mise en avant des infrastructures. Elle a également réalisé des interviews métiers du personnel du domaine.

Sélectionner des profils intéressants pour Paradiski, la mission de Travel-Insight Pour avoir du contenu créé par des influenceurs et photographes, la première étape va bien entendu être de sélectionner les profils à mobiliser. Il va falloir en effet sélectionner des influenceurs dont les valeurs coordonnent avec celles du domaine, produisant du contenu qualitatif et original, et ayant des audiences correspondant à celles que souhaite toucher Paradiski.



La mise en relation et la sélection se fait de différentes manières : Travel-Insight travaille avec des influenceurs et photographes dont l’univers et l’image correspondent à ceux du domaine ; des influenceurs souhaitent collaborer avec Paradiski ; Paradiski peut avoir repéré des profils avec lesquels il souhaite collaborer.



Pour Paradiski, Travel-Insight a sélectionné des créateurs innovants, avec un univers beau et harmonieux, aimant le ski et la montagne, et qui ont des communautés qui pourraient être intéressées par ce sujet. Travel-Insight aime travailler avec des créateurs de contenus ayant des profils mixtes en termes de communauté, pour mettre en avant plusieurs thèmes d’une destination, plusieurs enjeux, et toucher des personnes différentes à travers une opération pour maximiser la visibilité de la destination.





La définition des contrats et des thèmes des prises de vues Après avoir sélectionné des profils correspondant à Paradiski, Travel-Insight vient encadrer l’ensemble de la collaboration.



La première étape de la mise en place de la collaboration va être de définir les besoins de contenus à créer pour la destination. Le but d’une opération de création est d’obtenir du contenu pérenne à exploiter tout au long de la saison pour alimenter les réseaux sociaux du domaine. Ensuite, l’opération de création vient mettre en avant des éléments plus ou moins spécifiques du domaine. Travel-Insight et la destination donnent au créateur de contenus des angles d’approche : éléments à mettre en avant dans les photos et vidéos, formats et orientations (paysage ou vertical) à privilégier, moodboard de prises de vues pour donner une idée du genre de contenus et de l’atmosphère que le domaine souhaite avoir pour ses réseaux sociaux. Ensuite, le domaine transmet au créateur les hashtags et les comptes à identifier pour donner de la visibilité aux parties prenantes de l’opération.



Enfin, la mise en place du contrat encadre l’utilisation des photos : le temps d’exploitation et les contenus accordés à la marque.





La fin du voyage, mais le début du travail d’analyse Une fois l’opération de création de contenu terminée, le travail ne s’arrête pas là. Travel-Insight vient effectuer un travail d’analyse des performances engendrées par les contenus produits par les créateurs. L’agence vient analyser les retombées de chaque contenu pour comprendre la portée de l’opération, et ajuster les actions futures pour optimiser leurs performances. Cela aide Travel-Insight à sélectionner les profils et leurs lignes éditoriales pour les prochaines actions. Ce genre de rapport est fait pour chaque blogtrip ou opération, pour chaque influenceur et pour chaque intervention d’influence qui sont effectués pour une marque, afin de comprendre si cela a été bénéfique pour la marque et ajuster au mieux les opérations futures.



Enfin, Travel-Insight s’occupe de la gestion des réseaux sociaux de Paradiski et de son community management. L’agence vient récupérer les contenus produits par les créateurs de contenus pour monter des vidéos, potentiellement retoucher certaines photos et prévoir la publication des contenus sur les réseaux sociaux de Paradiski.



Vous aussi vous souhaitez développer des contenus innovants, étoffer votre photothèque et gagner en visibilité avec Travel-Insight ? La bienveillance, l’exigence, la curiosité, l’écoute et le respect font partie intégrante des valeurs de Travel-Insight, avec la promesse d’augmenter la notoriété, la visibilité et le chiffre d’affaires de ses clients.



Lancée en 2016, Travel-Insight est l’agence de communication qui sert de trait d’union entre les voyageurs et les professionnels du tourisme. Elle est spécialisée en branding, en brand content, en social média, en relations presse, en trade marketing et en influence.



L’agence compte parmi ses références plus de 50 acteurs du tourisme, notamment la République Dominicaine, Paradiski, les Entreprises du Voyage, IFTM, Visages du Monde, le SETO, et autres destinations françaises et étrangères, tours-opérateurs, transporteurs, groupes hôteliers, agences de voyages, associations,…



Développons votre attractivité :

Travel-Insight, l’agence de communication digitale tourisme



www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr

01.84.25.56.82



Envie de développer votre communication ? Pour cela, contactez Stanislas Lucien :Travel-Insight, l’agence de communication digitale tourisme01.84.25.56.82

Lu 138 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Chouchoutez vos voyageurs avec des séjours de luxe à prix doux OnSpot développe son moteur de suggestion d’expériences à destination