Savoie, Haute Savoie : quel bilan touristique pour les fêtes de fin d'année ?

Si l’activité pendant la période des fêtes de fin d’année a pu être maintenue tant bien que mal grâce à la fréquentation des résidents secondaires, frustrés de glisse et de neige l’année passée,Les Britanniques, premiers clients internationaux en Savoie et Haute-Savoie pesant 12% du volume total des nuitées hivernales en moyenne, vont cruellement manquer à l’appel, d’autant plus que les 2/3 de ces derniers partent habituellement hors vacances scolaires.D’autre part, lesà compter du 15 janvier empêchent les clients de se projeter, et incitent à la plus grande prudence. Les règles concernant la 3e dose de rappel divergeant largement d’un pays à l’autre, la venue des vacanciers étrangers courant janvier n’en est rendue que plus incertaine.Les 112 stations de Savoie et Haute-Savoie espèrent que la baisse actuelle ne deviendra pas le dénominateur commun de cette saison 2021/2022 attendue initialement comme celle de la reprise.