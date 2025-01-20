Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Présentations et formation de votre équipe production et/ou commerciale

Nous organisons des présentations et des formations sur-mesure pour vos équipes de production et pour vos commerciaux groupes.



Accueil de vos équipes dans les hôtels HCF

Nous accueillons avec plaisir vos équipes dans nos établissements afin de leur faire découvrir nos prestations, nos atouts et nos régions.



Eductours clients et Eductours équipes

Faites découvrir les highlights de nos régions vos équipes et à vos chefs de groupes et comptez sur nous pour leur faire adorer nos régions :)



Voyages surprises

vous organisez chaque année un voyage surprise et vos clients adorent ça ? les hôteliers HCF aussi et ils sauront dénicher pour vous des pépites et des expériences originales de leur région.



Chaîne Youtube

Les hôteliers HCF vous ouvrent les portes de leurs hôtels et de leurs régions : ne manquez pas cette découverte toute en convivialité au fil des régions et faites connaissances avec leurs équipes de passionnés.



Photos & vidéos

Vous recherchez des photos ou des vidéos des hôtels ? nous avons constitué pour vous une banque de visuels (sur demande).



