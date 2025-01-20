TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Choisir les 24 régions proposées par Hôtels Circuits France, c’est faire le choix d’un savoir-faire reconnu et de la qualité d'un accueil groupe personnalisé.


Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando, cyclo ou neige douce ... pour vos clients groupes ou pour votre offre GIR ? chaque hôtelier est à votre écoute pour construire avec vous, directement, les meilleurs projets groupes.


Rédigé par Hôtels Circuits France le Mercredi 8 Octobre 2025

Pour les professionnels du tourisme de groupes : des offres tout compris et sur-mesure et le 100% direct avec les hôteliers

© Hôtels Circuits France
© Hôtels Circuits France
CroisiEurope
Dates de validité :
Toute l’année

Proposé par :
les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France

Prix à partir de :
Consultez les hôtels directement

Liste des hôtels ici

Descriptif de l’offre tout compris et sur-mesure

Des programmes de séjours groupes, clé en main et/ou à la carte grâce à la production tourisme que chaque hôtelier met à votre service ainsi que son savoir-faire pour un accueil personnalisé et entièrement sur-mesure de vos groupes dans sa région.

Ensemble, depuis plus de 32 ans, les hôteliers HCF accompagnent les Professionnels du tourisme de groupes à la découverte des régions de France avec :
- leur savoir-faire réceptif & local
- le concept du tout compris
- le 100% direct avec les hôteliers
- l'organisation de séjours clé en main et de thématiques pour diversifier vos offres et votre programmation
- le confort, la restauration régionale, un accueil personnalisé, des services sur-mesure.

DES HÔTELIERS À VOTRE SERVICE, EN DIRECT DE LEURS REGIONS à travers des programmes sur-mesure, des infos & une assistance personnalisées.

Pour redécouvrir la France des régions,
au fil de beaux séjours dans des hôtels de charme et de caractère,
des hôteliers en France, leur savoir-faire et leurs offres groupes
à votre service depuis plus de 32 ans.


❤ Vous allez adorer, tout comme vos clients !

● le charme des régions
● le caractère de chaque hôtel
●l'accueil personnalisé, l'ambiance familiale et conviviale
● l'authenticité des programmes
● l'écoute et l'assistance avant, pendant et après les séjours
● la réactivité
● la connaissance de l'offre locale de chaque hôtelier-restaurateur Hôtels Circuits France

Aide à l'organisation et à la création de séjours groupes dans les régions de France, découvrez tous les outils qui vous sont dédiés :

Brochure Hôtels Circuits France - Cliquez pour consulter la brochure en ligne © Hôtels Circuits France
Brochure Hôtels Circuits France - Cliquez pour consulter la brochure en ligne © Hôtels Circuits France
Présentations et formation de votre équipe production et/ou commerciale
Nous organisons des présentations et des formations sur-mesure pour vos équipes de production et pour vos commerciaux groupes.

Accueil de vos équipes dans les hôtels HCF
Nous accueillons avec plaisir vos équipes dans nos établissements afin de leur faire découvrir nos prestations, nos atouts et nos régions.

Eductours clients et Eductours équipes
Faites découvrir les highlights de nos régions vos équipes et à vos chefs de groupes et comptez sur nous pour leur faire adorer nos régions :)

Voyages surprises
vous organisez chaque année un voyage surprise et vos clients adorent ça ? les hôteliers HCF aussi et ils sauront dénicher pour vous des pépites et des expériences originales de leur région.

Chaîne Youtube
Les hôteliers HCF vous ouvrent les portes de leurs hôtels et de leurs régions : ne manquez pas cette découverte toute en convivialité au fil des régions et faites connaissances avec leurs équipes de passionnés.

Photos & vidéos
Vous recherchez des photos ou des vidéos des hôtels ? nous avons constitué pour vous une banque de visuels (sur demande).

Présentations et formation de votre équipe production et/ou commerciale
Nous organisons des présentations et des formations sur-mesure pour vos équipes de production et pour vos commerciaux groupes.

Accueil de vos équipes dans les hôtels HCF
Nous accueillons avec plaisir vos équipes dans nos établissements afin de leur faire découvrir nos prestations, nos atouts et nos régions.

Demande de Cotation & Réservation

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vos contacts Demandes de Cotation & Réservations :
Directement auprès des 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France
A retrouver sur l'annuaire #PartezEnFrance

Découvrez les hôtels & les régions Hôtels Circuits France en vidéo
📽 Hôtels Circuits France en vidéo :
Voir notre vidéo de présentation

📽📽 Pour découvrir les films des régions HCF :
Voir la vidéo de chaque Hôtel sur la chaîne Hôtels Circuits France

Vos contacts Infos et Demandes de Catalogue :
Hôtels Circuits France
Corinne Giorgiutti
Communication et marketing
info@hotelscircuitsfrance.com
Tel : +33 (0)5 63 43 09 09

Site web : www.hotels-circuits-france.com

facebooklinkedin

Lu 3454 fois
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 20 Janvier 2025 - 09:00 Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Lundi 9 Décembre 2024 - 09:00 CHARMHOTEL Tendance 2025

Civitatis

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Tourisme durable, IA, revenge travel... que reste-t-il du covid ? [ABO]

APST : 35 dossiers ont été ouverts au titre de défaillances en 2025

The Lux Collective poursuit son expansion à l'international [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Acheteur/Négociateur expérimenté H/F - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

APST : 35 dossiers ont été ouverts au titre de défaillances en 2025

APST : 35 dossiers ont été ouverts au titre de défaillances en 2025
Partez en France

Partez en France

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Seychelles : léger recul du marché français

Seychelles : léger recul du marché français
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
AirMaG

AirMaG

Aéroport de Bordeaux : le terminal Billi dévoile son nouveau visage

Aéroport de Bordeaux : le terminal Billi dévoile son nouveau visage
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP offre au moins 25% de remise aux agents partenaires

Expedia TAAP offre au moins 25% de remise aux agents partenaires
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport

B&amp;B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

"Les Escales Gagnantes" : CroisiEurope lance son challenge pour les agences

"Les Escales Gagnantes" : CroisiEurope lance son challenge pour les agences
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias