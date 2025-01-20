Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Pour les professionnels du tourisme de groupes : des offres tout compris et sur-mesure et le 100% direct avec les hôteliers
Dates de validité :
Toute l’année
Proposé par :
les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France
Prix à partir de :
Consultez les hôtels directement
→ Liste des hôtels ici
Descriptif de l’offre tout compris et sur-mesure
Des programmes de séjours groupes, clé en main et/ou à la carte grâce à la production tourisme que chaque hôtelier met à votre service ainsi que son savoir-faire pour un accueil personnalisé et entièrement sur-mesure de vos groupes dans sa région.
Ensemble, depuis plus de 32 ans, les hôteliers HCF accompagnent les Professionnels du tourisme de groupes à la découverte des régions de France avec :
- leur savoir-faire réceptif & local
- le concept du tout compris
- le 100% direct avec les hôteliers
- l'organisation de séjours clé en main et de thématiques pour diversifier vos offres et votre programmation
- le confort, la restauration régionale, un accueil personnalisé, des services sur-mesure.
DES HÔTELIERS À VOTRE SERVICE, EN DIRECT DE LEURS REGIONS à travers des programmes sur-mesure, des infos & une assistance personnalisées.
Pour redécouvrir la France des régions,
au fil de beaux séjours dans des hôtels de charme et de caractère,
des hôteliers en France, leur savoir-faire et leurs offres groupes
à votre service depuis plus de 32 ans.
❤ Vous allez adorer, tout comme vos clients !
● le charme des régions
● le caractère de chaque hôtel
●l'accueil personnalisé, l'ambiance familiale et conviviale
● l'authenticité des programmes
● l'écoute et l'assistance avant, pendant et après les séjours
● la réactivité
● la connaissance de l'offre locale de chaque hôtelier-restaurateur Hôtels Circuits France
Aide à l'organisation et à la création de séjours groupes dans les régions de France, découvrez tous les outils qui vous sont dédiés :
Présentations et formation de votre équipe production et/ou commerciale
Nous organisons des présentations et des formations sur-mesure pour vos équipes de production et pour vos commerciaux groupes.
Accueil de vos équipes dans les hôtels HCF
Nous accueillons avec plaisir vos équipes dans nos établissements afin de leur faire découvrir nos prestations, nos atouts et nos régions.
Eductours clients et Eductours équipes
Faites découvrir les highlights de nos régions vos équipes et à vos chefs de groupes et comptez sur nous pour leur faire adorer nos régions :)
Voyages surprises
vous organisez chaque année un voyage surprise et vos clients adorent ça ? les hôteliers HCF aussi et ils sauront dénicher pour vous des pépites et des expériences originales de leur région.
Chaîne Youtube
Les hôteliers HCF vous ouvrent les portes de leurs hôtels et de leurs régions : ne manquez pas cette découverte toute en convivialité au fil des régions et faites connaissances avec leurs équipes de passionnés.
Photos & vidéos
Vous recherchez des photos ou des vidéos des hôtels ? nous avons constitué pour vous une banque de visuels (sur demande).
Présentations et formation de votre équipe production et/ou commerciale
Nous organisons des présentations et des formations sur-mesure pour vos équipes de production et pour vos commerciaux groupes.
Accueil de vos équipes dans les hôtels HCF
Nous accueillons avec plaisir vos équipes dans nos établissements afin de leur faire découvrir nos prestations, nos atouts et nos régions.
Demande de Cotation & Réservation
Vos contacts Demandes de Cotation & Réservations :
Directement auprès des 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France
A retrouver sur l'annuaire #PartezEnFrance
Découvrez les hôtels & les régions Hôtels Circuits France en vidéo
📽 Hôtels Circuits France en vidéo :
Voir notre vidéo de présentation
📽📽 Pour découvrir les films des régions HCF :
Voir la vidéo de chaque Hôtel sur la chaîne Hôtels Circuits France
Vos contacts Infos et Demandes de Catalogue :
Hôtels Circuits France
Corinne Giorgiutti
Communication et marketing
info@hotelscircuitsfrance.com
Tel : +33 (0)5 63 43 09 09
Site web : www.hotels-circuits-france.com
