Ryanair : le pirate de nouveau (cyber) attaqué !

Il s’agirait donc d’une attaque menée directement au niveau du siège de la compagnie, ce qui lui conférerait une portée globale et non limitée à un seul pays.



Et le hacker a, bien évidemment, mis en avant son butin afin d’en faciliter la revente.



Nous retrouvons ainsi, dans l’un des exemples publiés que nous avons pu consulter, le cas d’un voyageur espagnol qui aurait réclamé, en juillet 2024, près de 970 euros d’indemnisation à la suite d’un vol retardé.



Il aurait assigné Ryanair en justice devant le tribunal de Madrid. Des pièces judiciaires relatives à ce dossier seraient également en possession de l’acteur malveillant.



Le site Red Hot Cyber a, de son côté, recensé des communications de passagers italiens faisant référence à des litiges juridiques ou à des demandes de remboursement pour divers types de mauvais services.



Les informations suivantes auraient été compromises, quel que soit le pays d'origine du passager : adresses e-mail, communications internes, réservations de billets, aéroports de départ, destinations touristiques, numéros de vol, informations sur les demandeurs…



" La fuite de données présumée chez Ryanair met en lumière comment les informations personnelles, une fois combinées, peuvent engendrer des risques importants pour les passagers aériens.



Les atteintes à la vie privée incluent des tentatives d'hameçonnage très ciblées, des attaques d'ingénierie sociale liées aux voyages, des modifications frauduleuses de réservations et le profilage d'identité.



Les attaquants pourraient utiliser les itinéraires et les numéros de vol pour prédire le comportement des voyageurs et les rendre vulnérables aux escroqueries, " a commenté le site Darknetsearch.



Les compagnies aériennes sont régulièrement la cible des pirates informatiques, en raison de la quantité considérable de données qu’elles traitent et de la sensibilité de celles-ci.