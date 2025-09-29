Ryanair retarde l’abandon de la carte d’embarquement papier

Ryanair a annoncé dans un communiqué, daté du 24 septembre, qu’elle mettra fin aux cartes d’embarquement papier à partir du mercredi 12 novembre 2025. Initialement prévue le 3 novembre, cette bascule a été repoussée de quelques jours afin de coïncider avec une période plus calme, après les vacances de mi-trimestre a-t-elle indiqué.
Concrètement, les passagers de Ryanair ne pourront plus télécharger et imprimer leur carte d’embarquement au format papier. L’accès à l’avion se fera uniquement via la carte numérique générée dans l’application mobile « myRyanair » lors de l’enregistrement.
Ryanair : la carte d'embarquement numérique dès le 12 novembre 2025
Selon la compagnie, près de 80 % de ses passagers utilisent déjà la carte d’embarquement numérique.
Ce changement généralisé s’inscrit dans la continuité d’une tendance observée dans d’autres secteurs, comme les concerts ou les événements sportifs, où la billetterie est désormais exclusivement digitale.
Le directeur marketing de Ryanair, Dara Brady, cité dans le communiqué, explique que ce choix doit permettre une transition « sans difficulté » pour les passagers.
