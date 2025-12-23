Fêtes du monde : au Cambodge, "un Noël au soleil et un 31 décembre face aux temples"

Bien que Noël ne soit pas une fête traditionnelle, l’atmosphère de fin d’année au Cambodge est chaleureuse et conviviale.



Les grandes villes comme Phnom Penh et Siem Reap s’animent avec des décorations lumineuses et des événements organisés dans les hôtels ou les restaurants.



Le Nouvel An international, quant à lui, est largement célébré, avec des feux d’artifice et une ambiance festive dans les zones touristiques.

Décembre et janvier sont parmi les mois les plus attractifs, c'est la pleine haute saison au Cambodge, avec des conditions climatiques idéales, couplées à l'envie des voyageurs de combiner culture, patrimoine et détente en hiver.



Les voyageurs apprécient un Noël au soleil ou un 31 décembre face aux temples ou au Mékong, ce qui renforce l’intérêt de la destination.