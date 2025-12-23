Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
Fêtes du monde : au Cambodge, "un Noël au soleil et un 31 décembre face aux temples"

TourMaG fait le tour du monde des fêtes de fin d'année avec les DMC


Alors que les fêtes de fin d’année se préparent aux quatre coins du globe, TourMaG donne la parole aux DMC pour décrypter les traditions locales et les temps forts de la saison. L'occasion pour eux de faire découvrir leurs traditions, leurs réalités de terrain et leurs perspectives touristiques... mais aussi de dévoiler leurs projets et priorités pour 2026. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le Cambodge avec Melissa Woolley, directrice marketing et communication de l'agence ASEV Travel.


Jeudi 25 Décembre 2025

Au Cambodge, décembre et janvier sont parmi les mois les plus attractifs, c'est la pleine haute saison - DepositPhotos.com, Preto_perola
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année au Cambodge ?

Melissa Woolley : Bien que Noël ne soit pas une fête traditionnelle, l’atmosphère de fin d’année au Cambodge est chaleureuse et conviviale.

Les grandes villes comme Phnom Penh et Siem Reap s’animent avec des décorations lumineuses et des événements organisés dans les hôtels ou les restaurants.

Le Nouvel An international, quant à lui, est largement célébré, avec des feux d’artifice et une ambiance festive dans les zones touristiques.

TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?

Melissa Woolley : Décembre et janvier sont parmi les mois les plus attractifs, c'est la pleine haute saison au Cambodge, avec des conditions climatiques idéales, couplées à l'envie des voyageurs de combiner culture, patrimoine et détente en hiver.

Les voyageurs apprécient un Noël au soleil ou un 31 décembre face aux temples ou au Mékong, ce qui renforce l’intérêt de la destination.

TourMaG - Comment s’annonce le début d’année 2026 pour votre agence ?

Melissa Woolley : Le début d’année 2026 s’annonce positif, avec une demande déjà solide pour le Cambodge.

Il est vrai que les récentes tensions à la frontière cambodgienne - thaïlandaise peuvent susciter quelques interrogations.

Cependant, il est essentiel de rappeler que les zones concernées sont très localisées et situées loin des itinéraires touristiques classiques (Siem Reap - Angkor, Phnom Penh, Battambang, Kampot, côte sud).

Le marché reste dynamique et le rôle du tourisme est plus important que jamais pour soutenir les communautés locales et permettre au pays de continuer à avancer.

TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?

Melissa Woolley : Le Cambodge est une destination culturelle de choix, portée cette année encore par une reconnaissance internationale forte : Angkor Wat a été élu attraction n°1 en Asie aux Tripadvisor Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025.

Par ailleurs, c’est une destination idéale toute l’année, avec un climat particulièrement agréable en décembre - février.

Elle se prête parfaitement aux voyages combinés, comme aux circuits 100% Cambodge, notamment pour les voyageurs en quête d’authenticité.

Notre message aux partenaires : le Cambodge reste une destination sûre, riche culturellement et très demandée, et leur confiance contribue directement à soutenir les emplois locaux et la stabilité du secteur.

Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC, en cliquant sur ce lien.

Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
ASEV Travel fait partie de l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG.com.

Pour faire connaître votre agence réceptive et être référencé dans l'annuaire DestiMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

Mail : gentiane@tourmag.com
TEL. +33 6 76 50 55 75


