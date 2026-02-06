TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano

L'inuguration est prévue avant l'été


En baptisant ses trois futurs terminaux du nom de l’explorateur Giovanni da Verrazzano, le port de Le Havre affiche une ambition claire : inscrire son développement croisière dans un récit maritime international, entre héritage historique et projection transatlantique.


Rédigé par le Lundi 9 Février 2026

En juin prochain, le port sera en capacité d’accueillir 13 500 passagers grâce aux trois nouveaux terminaux qui bénéficieront aussi de parkings pour taxis, autocars, vélos ©Enia Architectes
En juin prochain, le port sera en capacité d’accueillir 13 500 passagers grâce aux trois nouveaux terminaux qui bénéficieront aussi de parkings pour taxis, autocars, vélos ©Enia Architectes
Climats du Monde
À New York, Verrazzano renvoie à un pont emblématique reliant Brooklyn à Staten Island et à une statue installée à Battery Park.

En Normandie, ce nom s’apprête désormais à désigner les nouveaux terminaux havrais, opérationnels au printemps 2026.

Giovanni da Verrazzano est un homme d'affaires et explorateur italien d'origine florentine, au service de François Iᵉʳ.

L’hommage fait référence à l’expédition menée en 1524 par le navigateur florentin, parti du Havre pour reconnaître la baie de New York au nom du roi.

Autres articles
« Donner le nom d’un grand explorateur au pôle croisières n’a rien d’anodin et porte haut la symbolique d’un site tourné vers le large et d’un port qui a été le point de départ de grandes expéditions navales » souligne Le Havre Seine Métropole.

Porté par la communauté urbaine et Haropa Port, le lancement des nouveaux terminaux de croisière repose sur un modèle renouvelé de gouvernance et de financement, structuré autour du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Le Havre Croisières.

Outil commun des partenaires publics, le GIP assure le pilotage et l’exploitation de l’activité croisière, le dialogue avec les compagnies maritimes et contribue directement au financement des nouveaux terminaux, à hauteur d’environ 50 %.

Lu 212 fois

Tags : croisieres, le havre
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news CruiseMaG

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026
Voyager moins nombreux, vivre plus intensément, retrouver du temps et du lien : en 2026, la...
Dernière heure

ESTA Etats-Unis : non, déclarer ses réseaux sociaux n'est pas (encore) obligatoire

Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

SKY Airline choisit AVIAREPS comme GSA dans neuf marchés internationaux

Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines
Partez en France

Partez en France

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

ESTA Etats-Unis : non, déclarer ses réseaux sociaux n'est pas (encore) obligatoire

ESTA Etats-Unis : non, déclarer ses réseaux sociaux n'est pas (encore) obligatoire
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
AirMaG

AirMaG

SKY Airline choisit AVIAREPS comme GSA dans neuf marchés internationaux

SKY Airline choisit AVIAREPS comme GSA dans neuf marchés internationaux
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano

Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias