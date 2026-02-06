Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano

En juin prochain, le port sera en capacité d’accueillir 13 500 passagers grâce aux trois nouveaux terminaux qui bénéficieront aussi de parkings pour taxis, autocars, vélos ©Enia Architectes
À New York, Verrazzano renvoie à un pont emblématique reliant Brooklyn à Staten Island et à une statue installée à Battery Park.
En Normandie, ce nom s’apprête désormais à désigner les nouveaux terminaux havrais, opérationnels au printemps 2026.
Giovanni da Verrazzano est un homme d'affaires et explorateur italien d'origine florentine, au service de François Iᵉʳ.
L’hommage fait référence à l’expédition menée en 1524 par le navigateur florentin, parti du Havre pour reconnaître la baie de New York au nom du roi.
« Donner le nom d’un grand explorateur au pôle croisières n’a rien d’anodin et porte haut la symbolique d’un site tourné vers le large et d’un port qui a été le point de départ de grandes expéditions navales » souligne Le Havre Seine Métropole.
Porté par la communauté urbaine et Haropa Port, le lancement des nouveaux terminaux de croisière repose sur un modèle renouvelé de gouvernance et de financement, structuré autour du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Le Havre Croisières.
Outil commun des partenaires publics, le GIP assure le pilotage et l’exploitation de l’activité croisière, le dialogue avec les compagnies maritimes et contribue directement au financement des nouveaux terminaux, à hauteur d’environ 50 %.
