Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano

« Donner le nom d’un grand explorateur au pôle croisières n’a rien d’anodin et porte haut la symbolique d’un site tourné vers le large et d’un port qui a été le point de départ de grandes expéditions navales » souligne Le Havre Seine Métropole.



Porté par la communauté urbaine et Haropa Port, le lancement des nouveaux terminaux de croisière repose sur un modèle renouvelé de gouvernance et de financement, structuré autour du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Le Havre Croisières.



Outil commun des partenaires publics, le GIP assure le pilotage et l’exploitation de l’activité croisière, le dialogue avec les compagnies maritimes et contribue directement au financement des nouveaux terminaux, à hauteur d’environ 50 %.