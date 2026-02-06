SKY Airline choisit AVIAREPS comme GSA dans neuf marchés internationaux

La compagnie aérienne chilienne SKY Airline renforce sa présence internationale en s’associant à AVIAREPS.
L’annonce a été faite le 6 février 2026, AVIAREPS sera désormais le General Sales Agent (GSA) de SKY Airline dans neuf pays clés, dont l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Suisse, les Pays-Bas, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Fondée en 2001, SKY Airline est aujourd’hui le deuxième transporteur domestique au Chili et au Pérou.
Avec une flotte composée d’Airbus A320 et A321neo, la compagnie dessert plus de 40 destinations en Amérique et a transporté à ce jour plus de 70 millions de passagers.
SKY Airline : neuf marchés clés pour booster les ventes
Dans le cadre de ce partenariat, AVIAREPS assurera la vente, le marketing et la billetterie pour les neuf marchés, en s’appuyant sur ses équipes locales pour travailler étroitement avec les agences de voyages, voyagistes et partenaires d’affaires.
L’objectif est clair, renforcer la notoriété de SKY Airline et stimuler la demande pour son réseau de destinations américaines.
Natalia Tenderini, Directrice Adjointe des Ventes pour les Marchés Européens et Australiens chez SKY Airline, souligne l’importance de ce partenariat, "Ce partenariat avec AVIAREPS représente une étape majeure dans notre stratégie de croissance internationale. L’Europe, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des marchés sources essentiels pour les voyages vers l’Amérique du Sud, et l’expertise locale d’AVIAREPS jouera un rôle clé pour renforcer notre marque."
De son côté, Marcelo Kaiser, Aviation d’AVIAREPS, se dit enthousiaste, "Nous sommes ravis d’accueillir SKY Airline dans notre portefeuille mondial. Son modèle low-cost innovant, sa flotte moderne et son engagement pour le développement durable font de SKY Airline un partenaire solide pour l’expansion internationale. Nous avons hâte de développer des relations commerciales solides et de soutenir sa croissance en Europe et dans le Pacifique Sud."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
