SKY Airline choisit AVIAREPS comme GSA dans neuf marchés internationaux

Ce partenariat avec AVIAREPS représente une étape majeure dans notre stratégie de croissance internationale. L’Europe, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des marchés sources essentiels pour les voyages vers l’Amérique du Sud, et l’expertise locale d’AVIAREPS jouera un rôle clé pour renforcer notre marque.

Nous sommes ravis d’accueillir SKY Airline dans notre portefeuille mondial. Son modèle low-cost innovant, sa flotte moderne et son engagement pour le développement durable font de SKY Airline un partenaire solide pour l’expansion internationale. Nous avons hâte de développer des relations commerciales solides et de soutenir sa croissance en Europe et dans le Pacifique Sud