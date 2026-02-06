11 km. C’est la distance de cet itinéraire en boucle qui longe depuis Pont-Croix les deux rives du Goyen et glisse jusqu’à son embouchure, à Audierne.



11 km d’évasion entre chemin de halage et sentier de versant, suivant le rythme des marées qui emplissent ou vident la ria. À mer montante, le spectacle est fascinant. Le puissant courant entrave le flux timide de la rivière, formant une écume blanche propulsée vers l’amont. Les mouettes et les cormorans se régalent de ce brassage dans lequel les poissons s’empêtrent.



À mesure que Pont-Croix s’éloigne, le bourg apparaît comme un écrin de rivage. Un paysage romantique pour impressionnistes, dominé par les 67 m du clocher de la collégiale.



Passage par le Château de Locquéran ! Il faut environ une heure pour atteindre Audierne, après avoir longé des lagunes et une anse. Le rythme du port breton dénote dans cette balade plutôt silencieuse. Pont traversé, il convient de grimper à gauche jusqu’au château de Locquéran, pour retrouver le sentier.



Le retour est plus vallonné. En partie en sous-bois, il ouvre des vues nouvelles. Vierge de bateaux, le Goyen forme à pleine marée un estuaire olympien, juste troublé par les cris menaçants de choucas s’en prenant à une buse.



Pont-Croix apparaît à nouveau. On rejoint la cité par l’ancien port et le pont, précédé de l’antique moulin à mer du XVIe siècle. Là, le hameau portuaire de Keridreuff rappelle que s’il fut un havre actif, Pont-Croix est désormais un point de départ et d’arrivée d’un circuit bucolique entre Argoat et Armor, idéal pour les amoureux de la nature en Bretagne.