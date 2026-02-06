Découvrez le Cap Sizun, l’extrême ouest de la Bretagne.
Cernée par l’Atlantique, le bout du bout du Finistère oscille entre littoral vertigineux et côte sableuse. Une presqu’île sauvage et combattante, symbolisée par les reliefs de la pointe du Raz et la rondeur des paysages intérieurs.
Voici trois sites à voir absolument lors de votre séjour en Cornouaille.
A lire : Tourisme : escapade mystérieuse dans le Kreiz Breizh, le cœur de la Bretagne
1. La Pointe du Raz, l’ultime saillie du littoral breton
« L’homme n’est pas fait pour vivre là, pour supporter la nature à haute dose ». Ainsi écrivait Gustave Flaubert à propos de la Pointe du Raz. On adhère. Comment sinon vivre serein sur ce plateau rocheux où l’océan, les vents et la pluie vous étreignent et éreintent jusqu’à devoir crier pouce ? Bien sûr, l’été, il y a foule.
Grand site de France, la pointe du Raz draine des flots d’autocars éparpillant leurs passagers sur la dernière poussée de l’Europe continentale – Espagne et Portugal exceptées. Au-delà, ce sont les ultimes soubresauts rocheux, les phares de la Vieille, Tévennec, Ar Men et l’île de Sein.
Un panorama sur 3 700 km de houle, et puis… plus rien, juste 3 700 km de houle jusqu’à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mettre le pied sur cette lande désolée un jour de mauvais temps, quand le gris de la roche s’entremêle à celui du ciel, réveille de vieilles terreurs enfantines.
Vite, un abri, loin du sémaphore et de l’oppressante statue de Notre-Dame-des-Naufragés ! La pointe du Raz est fascinante mais n’est guère humaine… Et même la grande plage de sable de la baie voisine des Trépassés – nom tragique - ne peut faire oublier la poignante déréliction des lieux. C'est une étape phare de toute randonnée sur le GR34.
2. Pont-Croix, la « capiste » médiévale et Petite Cité de Caractère
Sur la ria du Goyen, fleuve côtier liant la ville à Audierne et à l’océan, Pont-Croix s’affiche en Petite Cité de Caractère sur le coteau nord du cours d’eau.
Adorable bourg, jadis bastion des seigneurs de Pont-Croix et Rosmadec. Depuis le fond de vallée, les ruelles pavées de la Grande et de la Petite Rue Chère – du vieux français cheyère, choir -, grimpent au cœur de la cité en dévoilant de splendides maisons de granit aux murs percés de petites fenêtres. Maisons prébendales et du marquisat, vieilles échoppes médiévales, linteaux sculptés… les rues de la Prison, aux Œufs et de Rosmadec livrent un authentique patrimoine médiéval, jalonné de quelques galeries d'art.
A visiter : la Collégiale Notre-Dame-de-Roscudon.
Points d’orgue de la visite : l’ancien couvent des Ursulines, abritant désormais appartements et médiathèque, et la collégiale Notre-Dame-de-Roscudon. Celle-ci, bâtie aux XIIe et XIIIe siècles puis plusieurs fois remaniée, abrite sur son flanc droit un remarquable porche sculpté.
L’intérieur présente de beaux vitraux et une Cène du XVIIe siècle en bois. Plantée de marronniers et de platanes, la place centrale, ex champ de foire et halles (du XVIIe siècle hélas démolies en 1949), clôt la découverte de la cité. Une halte bienvenue sur la route des falaises littorales du Finistère.
3. Randonnée le long du Goyen, le long de la ria
11 km. C’est la distance de cet itinéraire en boucle qui longe depuis Pont-Croix les deux rives du Goyen et glisse jusqu’à son embouchure, à Audierne.
11 km d’évasion entre chemin de halage et sentier de versant, suivant le rythme des marées qui emplissent ou vident la ria. À mer montante, le spectacle est fascinant. Le puissant courant entrave le flux timide de la rivière, formant une écume blanche propulsée vers l’amont. Les mouettes et les cormorans se régalent de ce brassage dans lequel les poissons s’empêtrent.
À mesure que Pont-Croix s’éloigne, le bourg apparaît comme un écrin de rivage. Un paysage romantique pour impressionnistes, dominé par les 67 m du clocher de la collégiale.
Passage par le Château de Locquéran ! Il faut environ une heure pour atteindre Audierne, après avoir longé des lagunes et une anse. Le rythme du port breton dénote dans cette balade plutôt silencieuse. Pont traversé, il convient de grimper à gauche jusqu’au château de Locquéran, pour retrouver le sentier.
Le retour est plus vallonné. En partie en sous-bois, il ouvre des vues nouvelles. Vierge de bateaux, le Goyen forme à pleine marée un estuaire olympien, juste troublé par les cris menaçants de choucas s’en prenant à une buse.
Pont-Croix apparaît à nouveau. On rejoint la cité par l’ancien port et le pont, précédé de l’antique moulin à mer du XVIe siècle. Là, le hameau portuaire de Keridreuff rappelle que s’il fut un havre actif, Pont-Croix est désormais un point de départ et d’arrivée d’un circuit bucolique entre Argoat et Armor, idéal pour les amoureux de la nature en Bretagne.
