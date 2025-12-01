TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La Corse autrement : faites découvrir l'île de Beauté avec les circuits d'Ollandini Voyages !


Acteur majeur du tourisme en Corse, Ollandini Voyages est le n°1 des vacances sur l’île de Beauté depuis de nombreuses années et continue de se distinguer par son savoir-faire local et son expertise. Le groupe met à profit des décennies de connaissanceS approfondieS du territoire, de ses paysages, de ses traditions et de ses spécificités culturelles, dans le but de continuer de vous offrir des expériences toujours plus authentiques, sur mesure, personnalisées et adaptées à vos envies.


Rédigé par Ollandini Voyages le Lundi 26 Janvier 2026

Ostriconi © AdobeStock / Pawel Kazmierczak
Ostriconi © AdobeStock / Pawel Kazmierczak
Nos circuits, conçus et accompagnés par nos experts


Chez Ollandini Voyages, nous ne proposons pas simplement des itinéraires ou des parcours préétablis que l’on pourrait trouver ailleurs. Nous concevons, organisons et opérons nos propres circuits, avec passion et exigence. Nos circuits sont opérés par des chauffeurs qualifiés et expérimentés, qui connaissent chaque route, chaque village et chaque recoin de l’île de Beauté. Ils sont animés par nos guides experts de la destination, véritables connaisseurs de la Corse, de son histoire, de sa culture et de ses traditions. Chaque circuit est pensé pour offrir une expérience encadrée par des spécialistes, pour vous faire vivre des séjours uniques, riches en découvertes, en émotions et en rencontres humaines et culturelles, afin de rendre votre voyage en Corse vraiment inoubliable.

Que ce soit pour les passionnés de nature, d’histoire, de gastronomie ou de traditions locales, nos circuits sont conçus pour répondre à toutes vos attentes et vous permettre de profiter pleinement de chaque instant.

© garygodel / Ollandini Voyages
© garygodel / Ollandini Voyages
Avec notre nouvelle brochure 2026, Ollandini Voyages vous propose de nombreuses formules incluant les incontournables et quelques nouveautés soigneusement sélectionnées ! Que vous soyez plutôt autotours, circuits, séjours, prêt à partir ou entièrement sur mesure : des offres pour tous les goûts et tous les budgets afin que chacun puisse profiter pleinement de ses vacances et vivre des expériences mémorables. Des offres variées, riches et diversifiées, pensées pour répondre aux attentes de chaque type de voyageur !

Pour vous familiariser avec la brochure Ollandini Voyages 2026, cliquez ici

Notre grand classique du tour de Corse en autocar : le circuit Isola Bella

Bonifacio © AdobeStock / Balate Dorin
Bonifacio © AdobeStock / Balate Dorin
Notre circuit le plus complet et le plus équilibré mêlant avec bonheur nature et culture, offrant un juste équilibre entre découverte de paysages somptueux, visites de villages pittoresques et immersion dans le patrimoine historique et culturel de la Corse !

En 7 nuits et 6 étapes pour faire vivre un condensé de ce qui fait le meilleur de la Corse : et offrir une immersion totale dans l’île de Beauté !

Faîtes découvrir les villes incontournables de la Corse comme Ajaccio, Calvi, Bastia, ou encore Bonifacio. Les spectaculaires calanques de Piana classées au patrimoine mondial de l’UNESCO en surprennent plus d’un, les rues de l’Ile Rousse et ses roches rouges uniques incitent à la flanerie, le désert des Agriates, ses paysages sauvages et préservés, ainsi que le Cap Corse, avec ses panoramas à couper le souffle émerveillent toujours ses visiteurs…

Le circuit propose une soirée chants corses, un tour panoramique d’Ajaccio et un logement confortablement au cœur de Calvi et Corte pour vivre pleinement chaque étape. Ce programme complet permet de créer des souvenirs inoubliables, de découvrir la Corse sous toutes ses facettes et de profiter d’un voyage parfaitement organisé et encadré.

À partir de 1453€ au départ de Paris le 02/04/26 en vols vacances. Promos à d'autres dates nous consulter, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, offres sur stock limités sous réserve de disponibilités au moment de la réservation - valable jusqu'à épuisement des stocks.

Un circuit complet sur-mesure à un excellent rapport qualité/prix : le circuit Corsica Giru

Calvi © Fotolia
Calvi © Fotolia
Le Corsica Giru est un circuit complet pour proposer les incontournables de la Corse, à un prix attractif et avantageux afin que chacun puisse profiter pleinement de l’expérience !
Ce circuit, en 7 nuits et 6 étapes, permet de faire un grand tour de l’île de Beauté tout en découvrant ses richesses culturelles, naturelles et historiques, et en alternant visites guidées, plage et temps libre !

L’occasion de partir à la découverte des villes incontournables comme Ajaccio, Calvi ou encore Bastia et Bonifacio. Mais aussi la ville de Corte, centre historique de la Corse, le circuit inclus également du temps libre à Calvi pour visiter la capitale selon vos envies, en partant vers l’Atla Rocca avec Bavella et ses fameuses « aiguilles », les voyageurs ne manquent jamais d’admirer le célèbre « lion » de Roccapina !

Le circuit propose une visite guidée à pied d’Ajaccio, une visite guidée en petit train à Corte et Bonifacio et d’une soirée chants corses. De quoi vivre des instants magiques, repartir avec des étoiles plein les yeux et garder des souvenirs exceptionnels de votre séjour en Corse.
À partir de 1528€ au départ de Paris le 02/05/26 en vols vacances. Promos à d'autres dates nous consulter, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, offres sur stock limités sous réserve de disponibilités au moment de la réservation- valable jusqu'à épuisement des stocks.

Entre paysages spectaculaires, villages de caractère et moments de partage, la Corse a tout pour séduire et pour offrir une parenthèse dépaysante, pleine de découvertes et de souvenirs à partager !

Notre nouveauté tout en liberté : le Corsica Avantour !

© AdobeStock
© AdobeStock
Le Corsica Avantour est une véritable invitation à l’aventure ! Exit le circuit en étape avec ses arrêts, et bienvenue à la liberté ! L’Avantour offre aux voyageurs une semaine de vacances dans un van aménagé, Volkswagen California, de dernière génération à bord duquel l’aventure se fera sur les routes. Le rythme se fera aux grés des envies de ses occupants
Ce séjour en 7 jours propose de découvrir la Corse autrement, selon les envies des participants et en toute autonomie !

À partir de 1662€ au départ de Paris le 02/05/26 en vols vacances. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, offres sur stock limités sous réserve de disponibilités au moment de la réservation - valable jusqu'à épuisement des stocks.

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !
Le Groupe Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, l’entreprise dirigée par Jean-Marc et Michaël Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du tourisme en Corse.

Service individuels :
resa.indiv@ollandini.fr
04 95 23 92 92

Service groupes :
groupes@ollandini.fr
04 95 23 92 40

Sites web :
www.ollandini.biz
www.ollandini.fr

Ollandini Voyages
