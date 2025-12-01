La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !

Le Corsica Giru est un circuit complet pour proposer les incontournables de la Corse, à un prix attractif et avantageux afin que chacun puisse profiter pleinement de l’expérience !

Ce circuit, en 7 nuits et 6 étapes, permet de faire un grand tour de l’île de Beauté tout en découvrant ses richesses culturelles, naturelles et historiques, et en alternant visites guidées, plage et temps libre !



L’occasion de partir à la découverte des villes incontournables comme Ajaccio, Calvi ou encore Bastia et Bonifacio. Mais aussi la ville de Corte, centre historique de la Corse, le circuit inclus également du temps libre à Calvi pour visiter la capitale selon vos envies, en partant vers l’Atla Rocca avec Bavella et ses fameuses « aiguilles », les voyageurs ne manquent jamais d’admirer le célèbre « lion » de Roccapina !



Le circuit propose une visite guidée à pied d’Ajaccio, une visite guidée en petit train à Corte et Bonifacio et d’une soirée chants corses. De quoi vivre des instants magiques, repartir avec des étoiles plein les yeux et garder des souvenirs exceptionnels de votre séjour en Corse.

À partir de 1528€ au départ de Paris le 02/05/26 en vols vacances. Promos à d'autres dates nous consulter, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, offres sur stock limités sous réserve de disponibilités au moment de la réservation- valable jusqu'à épuisement des stocks.



Entre paysages spectaculaires, villages de caractère et moments de partage, la Corse a tout pour séduire et pour offrir une parenthèse dépaysante, pleine de découvertes et de souvenirs à partager !