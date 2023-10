Ollandini Voyages voit au-delà de la Corse et vise La Réunion

d’aérien

Ce n’est pas « une bonne saison » » . Ce n’est pas non plus une mauvaise saison, Ollandini Voyages a fait son travail, les agents de voyages et les distributeurs ont fait leur travail, mais on reste sur une destination compliquée en terme «».La Corse bien sûr est sensible à la concurrence, mais ce n’est pas tant cette année la concurrence.Le problème c’est l’inflation parce que les amoureux de la Corse , ce qu’ils trouvent ici ils ne le trouvent pas ailleurs. Aussi, la clientèle qui veut découvrir la Corse c’est la Corse et pas ailleurs.Sur cette saison, il y’a eu une plus faible disponibilité en termes de sièges et qui étaient plus chers.Oui, bien sûr.Nos métiers de producteurs et de distributeurs changent chaque année.La vraie plus value du professionnel est la capacité d'expliquer au client que s'il veut partir une semaine à moindre coût, il peut trouver des endroits en Corse où c'est possible, mais s'il veut profiter de l’île il peut, en septembre et octobre, avoir à budget équivalent un période plus longueEn Corse on se baigne et on profite de la mer pendant tout le mois d’octobre. Ceux qui viennent en septembre et octobre nous le disent :. Regardez ce ciel !