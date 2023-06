Nous proposons de nombreux circuits pour une clientèle de retraités essentiellement

L'activité se maintient, l'année devrait être identique à 2022. Nous pensions faire un peu mieux, mais les tarifs exorbitants de l'aérien nous pénalisent

. "Nous diversifions notre production groupes pour pouvoir offrir à notre clientèle la plus fidèle un panel de destinations plus large

qui est encore plus courte qu'en Corse

Nous aimerions montrer à nos clients que la Sardaigne peut se vendre plus tard dans la saison, et que c'est idyllique parce qu'il y a encore de pleins de choses à faire entre le balnéaire et le culturel : des fêtes religieuses, beaucoup de traditions, des sites classés au Patrimoine de l'Unesco, des réserves naturelles, propices à des petits circuits

En effet c'est aussi durant cette période (avril-juin, puis septembre-octobre) que le tour-opérateur corse reçoit quelque", commente Stéphane Ralkos.Mais ce segment, comme celui des individuels, a subi l'effet de l'inflation. "".Pour conserver sa clientèle, Ollandini propose de nouvelles destinations :(avec le Caire et des croisières, en forfait 7 ou 10 jours),", poursuit le directeur voyages.Quant à, commercialisée depuis un peu moins de 20 ans, elle continue de bien se vendre l'été. Mais Ollandini souhaiterait prolonger sa saisonnalité, "", explique Stéphane Ralkos.Pour cela, le TO a lancé. L'offre mixe à la fois du balnéaire et un circuit découverte en étoile avec des packs excursions proposés à la journée, pour découvrir le nord de l'île, du 29 septembre au 6 octobre.", commente Stéphane Ralkos. Le voyagiste espère donc transformer l'essai avec ce nouveau challenge.Dans la continuité de ce qui est proposé sur la Corse et la Sardaigne, Ollandini Voyages devraitn, encore secrète pour l'heure. Pour rappel, il y a quelques années, le voyagiste avait intégré la Sicile dans son catalogue indiv'.L'offre Groupes devrait aussi être confortée et élargie et Ollandini continue à multiplier les voyages d'études pour les "jeunes vendeurs" qui ne connaissent pas assez bien la Corse.