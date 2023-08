Taxes billets d'avion : les Outre-Mer et la Corse épargnées ?

Dès l’annonce que de nouvelles taxes sur les billets d’avion seraient bien mises en place prochainement, le secteur de l’aérien français a exprimé ses craintes quant aux conséquences : des crédits en moins pour financer sa décarbonation et des pertes de compétitivité pour le pavillon français.Concernant les lignes entre la métropole et l’Outre-Mer, la FNAM et des élus locaux sont même montés au créneau.Ils ont rappelé que les mesures de taxation annoncées viendront inévitablement, pour lesquels le recours au transport aérien ne constitue pas un luxe, mais bienen l’absence durable de modes de transport alternatifs efficaces et accessibles financièrement.