Taxer davantage l’aérien : Français, si vous saviez 🔑

Il y a autre chose qui me gêne dans cette photographie décidément très floue de l’opinion des Français sur les mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre



On leur demande s’ils sont favorables au développement des énergies renouvelables, mais rien quant à celui de l’énergie nucléaire alors qu’elle peut jouer un rôle majeur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bizarre.



Toujours dans ce registre, pour le secteur aérien, on ne propose aux Français que de taxer.



Et pourquoi ne pas leur demander s’ils sont d’accord pour des primes aux compagnies aériennes pour remplacer leurs vieux appareils pour des avions plus propres ? Ou encore s’ils seraient favorables à favoriser le développement rapide de filières de bio carburant pour le transport aérien ?



Rien de tout cela dans le questionnaire alors que ce sont des sujets majeurs.



Le type de questions, l’occultation du développement du nucléaire et des carburants durables d’aviation comme mesures à développer me font sérieusement douter de ce baromètre.



L’agence est d’ailleurs souvent critiquée pour son militantisme écologique très antinucléaire et pro décroissance.



En septembre de l’année dernière et suite à son rapport « Élaboration de scénarios de transition écologique du secteur aérien » elle publiait une étude prospective avec des scénarios pour décarboner le transport aérien et dans laquelle on peut lire : « La réduction du trafic est un levier majeur de réduction des émissions de CO2. C’est le seul disponible à court terme, qui peut être appliqué rapidement, à grande échelle et produire des résultats immédiats. »