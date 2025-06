Baromètre Bourse des Vols : quelles tendances de vente en mai au départ de Paris et province ?

Bourse des Vols vient de dévoiler les tendances de réservations aériennes pour le mois de mai 2025.Si Alger, Tunis, La Réunion et Pointe-à-Pitre conservent leur place dans le classement , d'autres destinations emblématiques d'avril comme Oran, Marrakech, Lisbonne ou encore Fort-de-France disparaissent totalement du top 10.Le mois de mai marque l’arrivée remarquée de. Pointe-à-Pitre, quant à elle, monte en puissance et s’installe à la 2e place.Les réservations vers des destinations plus proches comme Ajaccio, Toulouse ou Rome traduisent peut-être une anticipation des vacances d’été ou un recentrage sur l’Europe. Le TOP 10 des destinations estivales à date montre plusieurs évolutions notables entre avril et mai 2025. Bastia conserve sa première place.Alger gagne une place, tout comme Ajaccio, tandis que Oran et Montréal Trudeau reculent légèrement. La Réunion, auparavant l’une des destinations les plus chères du top 10, baisse nettement en tarif et progresse de deux rangs.Deux destinations disparaissent du classement : Antananarivo et Calvi, remplacées par Rome Fiumicino et Bangkok, qui fait un retour inattendu.