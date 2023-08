Transition écologique : taxer l'aérien oui, mais pour financer le secteur !

Dès le début des années 2000, Giovanni Bisignani, alors Directeur Général de IATA, avait fixé au transport aérien le but d’arriver à la neutralité carbone en 2050 et ce, quel que soit son taux de croissance.



Quel autre secteur d’activité peut en dire autant ? Est-ce que le transport ferroviaire qui, certes émet beaucoup moins de CO² par passager, mais qui a tout de même une empreinte carbone non négligeable sui l’on prend en compte la construction et la maintenance des infrastructures, à fait ou prévu de faire des efforts comparables à ceux du transport aérien ?



L’ensemble de ce secteur économique a intégré que la transition écologique était nécessaire et qu’elle allait coûter des investissements colossaux essentiellement d’ailleurs consacrés à la recherche de nouveaux modes de production, en clair de nouveaux appareils et d’une nouvelle approche de la gestion de l’espace aérien et des infrastructures au sol.



Pour financer cela, il faudra bien trouver les fonds nécessaires et les compagnies aériennes sont prêtes à ce que le transport aérien soit soumis à une taxe écologique même importante, mais à une seule condition, c’est que les sommes recueillies soient destinées au financement de la recherche écologique de l’aérien et n’aillent pas compenser le déficit chronique du transport ferroviaire dont on voit mal quels investissements il fait pour se décarboner.