Le transport aérien, coupable idéal, sacrifié sur l’autel de l’écologie radicale ?

La décarbonation du transport aérien est possible via la technologie, l’optimisation des opérations, le déploiement massif des nouveaux carburants décarbonés et doit s’inscrire dans un mouvement mondial mais accompagné du soutien adéquat des pouvoirs publics qui devra mettre en place un environnement réglementaire, énergétique et financier adapté.



Ceci implique pour l’écosystème aéronautique de mettre en œuvre les actions de déploiement par les industriels d’avions plus efficaces sur le plan énergétique, du développement d’une filière de production de carburant durable compétitive, de l’adaptation des infrastructures aéroportuaires et aussi celle des emplois et des compétences.



Comme indiqué précédemment, le rôle de l’Etat sera primordial dans l’accomplissement des objectifs fixés dans cette feuille de route de la décarbonation, en sécurisant le financement pluriannuel du CORAC (Conseil pour la recherche aéronautique, fer de lance du soutien économique de l’Etat), en favorisant l’émergence d’une filière française de carburant durable et en la structurant, en soutenant le renouvellement accéléré des flottes, en accompagnant les services de la navigation aérienne pour une optimisation maximale des opérations aériennes en vol et au sol et, in fine en assurant la soutenabilité financière globale de la décarbonation du secteur.



Mais pour autant, en présentant cette feuille de route, le secteur aura-t-il enfin l’agrément de la mouvance écologique ?



Dépasserons-nous l’opposition des tenants de l’écologie contre l’économie, quand finalement le défi fondamental pour les parties prenantes de l’aérien tend vers une transformation radicale des modèles, la décarbonation étant un des leviers de la transition écologique, génératrice par ailleurs de création d’emplois ?



Les objectifs fixés sont crédibles et réalistes : nouvelles technologies plus économes sur le plan énergétique, usage massif de nouveaux carburants, efforts opérationnels, mais peut-être ne sont-ils pas suffisamment convaincants aux yeux de certains gourous écologiques militant non seulement pour la taxe carbone, mais allant encore plus loin en voulant réduire la liberté de voyager."



Jean-Pierre SAUVAGE

Président BAR France