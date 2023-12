Goelett obtient la médaille d’argent EcoVadis

Goelett vient de remporter la médaille d'argent EcoVadis. Cela signifie que Goelett est parmi les 25 % des entreprises les plus performantes évaluées en termes de durabilité. Cette reconnaissance atteste de l’engagement de l’entreprise envers la performance environnementale, sociale et éthique, renforçant sa réputation en tant qu'entreprise responsable tournée vers l'avenir.



La méthodologie EcoVadis, basée sur les normes internationales de développement durable telles que l'UNGC, le GRI, l'ISO, etc., évalue 21 indicateurs répartis sur quatre piliers essentiels : Environnement, Travail et droits de l'homme, Éthique et Achats durables. La médaille d’argent EcoVadis souligne le dévouement de Goelett envers des pratiques commerciales responsables. « Cette médaille d'argent est une belle reconnaissance pour toutes nos équipes. Chaque développement actuel est guidé par les besoins de nos clients et s'inscrit dans le cadre de notre politique RSE, " déclare Mateusz Wibig, chef de produit et développement chez Goelett.

L’équipe Goelett contribue activement à un avenir durable. En tant que solution online au service des TMC, l'influence de Goelett dépasse les limites de son organisation, impactant positivement la promotion de pratiques d'achat durables, comme en témoigne sa notation "avancée". L’équipe Goelett contribue activement à un avenir durable dans sa sphère d'influence, englobant à la fois ses clients et sa vaste base d'utilisateurs. Goelett assume la responsabilité de favoriser des pratiques d'achat durables et est déterminée à apporter une contribution significative et favorable à l'environnement.



Un changement durable et efficace requiert des actions collectives, des objectifs communs et de la collaboration. Goelett, engagée dans cette vision, a adhéré au Pacte mondial des Nations unies et s'est associée à d'autres organisations aux objectifs de développement durable clairement définis. Elle s'engage envers ses clients, partenaires et fournisseurs à les sensibiliser, partager les objectifs et travailler ensemble. Goelett sollicite l'avis de ses employés, utilisateurs, collaborateurs et experts externes, les encourageant tous à se joindre à cette initiative.



