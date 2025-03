Goelett lance "Goelett Connect", une série de webinaires pour maîtriser les enjeux technologiques du voyage d'affaires

La première session de "Goelett Connect" se concentrera sur Go Simple, un module dédié à la simplification des processus de réservation pour les voyageurs et les agences. Cette session permettra aux participants de découvrir comment améliorer l'efficacité des réservations tout en garantissant une expérience fluide et sans faille pour les utilisateurs.



Restez connectés pour plus de détails et les prochaines dates !



Avec "Goelett Connect", l’objectif est clair : fournir aux TMCs et aux entreprises les outils et connaissances nécessaires pour naviguer efficacement dans l'univers passionnant et en constante évolution du voyage d'affaires.