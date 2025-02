Le GolfDay du Voyage d'Affaires change de décor pour sa 3e édition le mardi 26 août 2025

Grande nouveauté cette année : le GolfDay change de lieu et investit le prestigieux Golf & Country Club de Fourqueux. Fondé en 1963 par un groupe de passionnés, ce club privé associatif est un véritable havre de paix situé à seulement 25 minutes de la Porte Maillot et proche de Saint-Germain-en-Laye. Ses 27 trous techniques et vallonnés offrent un cadre de jeu idéal pour les golfeurs de tous niveaux. Pour l'occasion, le club et son parcours seront entièrement privatisés.



Avec son parcours exigeant et son cadre verdoyant, le Golf & Country Club de Fourqueux promet une expérience de jeu exceptionnelle. L'occasion rêvée pour les participants de se challenger tout en profitant d’un cadre propice aux échanges professionnels.



"Les deux premières éditions du GolfDay ont été un véritable succès, et pour cette troisième édition, nous avons voulu apporter une nouveauté en choisissant un nouveau lieu d'exception. L'objectif était d’offrir un format différent avant la reprise de septembre et l’IFTM 2025. C’est aussi un réel plaisir de retrouver les acteurs du business travel dans un contexte plus décontracté, loin des ordinateurs et des salles de réunion. Et, bien sûr, nous sommes ravis de continuer à organiser cet évènement avec Fairways, le magazine de la Culture Golf.", souligne Rebecca Xerri, CMO Groupe CDS.