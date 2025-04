Goelett : la tech au service d’un business travel plus fluide, plus responsable… et plus connecté

Le programme Go4Green de Goelett permet aux entreprises de réduire leur empreinte carbone. Grâce à des filtres permettant de sélectionner les options les moins polluantes et à des outils de reporting sur l’impact environnemental, Goelett offre une visibilité complète pour intégrer des critères RSE dans les politiques voyage.



Par ailleurs, Goelett innove avec une fonctionnalité de covoiturage intelligent. Lorsqu'un utilisateur réserve une voiture de location, Goelett vérifie si un collaborateur de la même entreprise a prévu un trajet similaire. Si c'est le cas, une alerte propose de partager le véhicule, réduisant ainsi les émissions de CO₂ tout en facilitant la gestion des déplacements.



Cette solution permet de réduire le nombre de véhicules sur la route, limitant ainsi les émissions de CO₂ tout en contribuant aux objectifs RSE et ESG des entreprises. En permettant aux collaborateurs de partager un trajet, Goelett favorise un comportement plus responsable et écoresponsable au sein des entreprises, tout en simplifiant l’expérience utilisateur. La confidentialité est préservée et la fonction de covoiturage nécessite un consentement dédié.