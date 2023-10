Corse : Corsica Vera, la récompense d'Ollandini Voyages à ses meilleurs vendeurs

En ce début octobre, l’été est encore bien là en Corse. C’est même peut-être son meilleur visage qu’il offre au visiteur : la chaleur sans le cagnard, le mouvement sans la foule et pour ce qui est du littoral, une mer cristalline dont personne ne peut résister à l’appel.



En ce matin de la première journée, on descend sur la plage pour prendre la mer à bord de grands zodiac rapides et partir pour une balade offerte par le partenaire Assurever.



Sur une mer azur, cheveux aux vents, grisés par la vue superbe des montagnes encore brumeuses qui tombent dans la mer, par la vitesse, les éclats argentés du soleil sur la grande bleue, on met le cap vers les îles sanguinaires, archipel à l’entrée du golfe d’Ajaccio avec son phare culminant à 80 mètres et sa tour génoise du XVIe siècle pour se protéger des pirates.



On accoste, l’île est déserte, on monte jusqu’au phare pour jouir d’un panorama exceptionnel.



Cap ensuite et toujours sous un chaud soleil vers la plage de Calad’Orzo, de l’autre côté du golfe. La mer est d’huile et les habiles pilotes des zodiacs, pour pimenter la traversée de quelques sauts de vagues, passent et repassent dans leurs sillages. On crie on rit on chante.



Déjeuner sur la plage à la paillote « Chez Francis », oui, la fameuse, incendiée en 1999 sur ordre d’un préfet qui sera condamné à de la prison. Le calme est revenu depuis longtemps.



Succulents poissons grillés, hospitalité et baignade en attendant le dessert. Retour à Ajaccio accompagné par des dauphins après une halte dans une petite crique pour se baigner dans une mer translucide avec les poissons. Une Méditerranée rêvée.



Le soir on s’aventure dans la montagne pour rejoindre le Domaine Cappa une splendide bâtisse du 19e siècle perché à 460 mètres d’altitude et tenu par la famille Cappaccini producteurs à travers les générations.



Sont réunis ce soir-là pour un grand moment de communion avec le terroir et l’identité corse des producteurs locaux, fromagers et charcutier.



C’est excellent. Le circuit court « de la terre à la table « fonctionne parfaitement.



Agneau en terrine ou en effilochée, fromages de chèvre et de brebis, pain maison, dessert à la châtaigne et un jambon corse extraordinaire et pouvant véritablement se mesurer aux grands d’Espagne.



Partageant le repas et les bons vins corses, quatre chanteurs polyphoniques ont enchanté l’assemblée jusqu' à tard dans la nuit.