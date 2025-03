Nouvelle offre et projets : une année 2025 prometteuse pour Assurever !

Avec la reprise des déplacements professionnels, Assurever accélère sa croissance sur le marché du Business Travel. Son aspiration : devenir un acteur incontournable de l’Assurance Corporate.



Parmi les initiatives en cours :



● Intégration des solutions du courtier dans les principaux SBT en cours de finalisation avec plusieurs fournisseurs pour un déploiement progressif des ventes au second semestre 2025

● Développement de l’offre Business disponible à la souscription sur Amadeus déjà amorcée avec une majeure partie de ses réseaux partenaires et plus récemment avec Manor.



« Notre volonté est de mettre à disposition des professionnels du voyage d’affaires une offre complète, intégrée et accessible pour simplifier leur activité. Nos premiers résultats sont encourageants, et nous sommes en train de les développer pour que nos solutions soient disponibles à plus grande échelle dans les meilleurs délais » précise Sasha Pereira, Responsable des Relations Réseaux.



Avec cette approche, Assurever vient accroître la disponibilité de son offre business déjà bien étoffée et adaptée aux professionnels du voyage d’affaires leur procurant flexibilité, couverture étendue et gestion simplifiée.