Assurever bientôt cédé à un groupe allemand ?

Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe allemand GGW. L’esprit entrepreneurial de ce jeune groupe nous a séduits et nous savons que son dynamisme va nous aider à accélérer notre croissance en Europe pour accompagner au mieux nos clients,

Le secteur du tourisme se remet et retrouve des couleurs, avec le retour à la normale de son activité.Une normalisation qui entraine des consolidations, que ce soit dans le domaine des villages vacances ou celui plus feutré des... assurances. Nous apprenons, ce mercredi 30 août 2023, la cession du courtier français Assurever à son confrère allemand GGW. Ayant connu une très forte progression de son activité aussi bien en 2022 que lors de l'actuel exercice, Assurever est désormais le 18e courtier spécialiste français selon l’Argus de l’Assurance. " ont témoigné conjointement Matthieu Drouet et Jean-Philippe Lardennois, actionnaires majoritaires et dirigeants d’Assurever.