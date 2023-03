Assurever lance "l'auto-indemnisation", pour améliorer la vie des agents de voyages 🔑

Assurever a dû également débourser 37 M€ pour les sinistres liés aux assurances voyages et à l'assistance (5025 dossiers d'assistance ouverts en 2022).



" Le montant des dossiers post-Covid a augmenté. Nous avons donc eu un plus grand nombre de dossiers de sinistres, du fait notamment que cette protection sanitaire était très intéressante et très utile, et en plus avec un panier moyen plus élevé , commente Manuela Batt.



De même, en ce qui concerne l'assistance rapatriement, avec le Covid, certains clients se sont retrouvés bloqués à destination et c'est l'assureur qui a dû trouver des solutions sur place, notamment des hébergements qui acceptent les personnes covidées. C'était des sommes conséquentes ".



D'où désormais les réajustements tarifaires exigés par les assureurs et les courtiers, et qui ne plaisent pas forcément aux agences de voyages... " Un assureur doit toujours respecter un certain équilibre - on parle du rapport S/P, pour sinistres à primes - parce qu'on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on encaisse , commente Manuela Batt.



Les agences de voyages entendent et comprennent ces réajustements, mais cela ne les ravit pas. Nous trouvons donc des ajustements, au niveau des tarifs et/ou de la franchise, en fonction de nos clients. Nous essayons de trouver les formules les plus adaptées pour que le distributeur soit le plus à l'aise avec ses produits et ses tarifs, pour les revendre ensuite à ses clients ".