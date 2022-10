Octobre Rose : Assurever sensibilise les agences de voyages

À l’occasion d’Octobre Rose, la campagne nationale de lutte contre les cancers du sein, les équipes d’Assurever se mobilisent partout en France au profit de l’association Ruban Rose.



Le mardi 11 octobre, une trentaine de collaborateurs d’Assurever, répartis en binômes et en trinômes, revêtiront le maillot rose et le logo de l’association Ruban Rose pour aller à la rencontre des agences de voyages de Paris, mais aussi à Lille, Rennes, Toulouse, Marseille et Lyon - qu’elles soient ou pas clientes du courtier.



Objectif : récolter le plus grand nombre de selfies possible auprès des agents de voyages, pour verser un minimum de 5.000 euros au profit des actions de recherche médicale et scientifique soutenues par Ruban Rose.



Concrètement, les agents de voyages visités par nos équipes le 11 octobre se verront demander l’autorisation de faire un selfie qui aura une valeur de 50 euros, reversés par Assurever à Ruban Rose. En échange, les équipes du courtier remettront un joli ruban rose à accrocher sur leur poitrine en témoignage de leur action pour faire reculer les cancers du sein.