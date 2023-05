Trophée Assurever : la destination mystère pour 2023 est...

Cette année encore, ASSUREVER souhaite récompenser les agents de voyages dans le cadre d'un voyage à l'effet « waouh » ! Le principe est simple :Pour cela, il suffit aux agences de s’inscrire via le lien suivant : Inscription Trophée ASSUREVER 2023. Toutes les souscriptions réaliséesseront comptabilisées et proratisées au nombre de vendeurs de l’agence (une catégorie pour les ventes de produits Individuels et une catégorie pour les ventes de produits Groupes.En décembre 2023, 60 chanceux s’envoleront vers l'Islande. lAu programme, sans trop en dévoiler, découvrez une Islande secrète et selecte, entre sources d’eau chaude et motoneige sur un glacier, soirées d’exception dans des lieux insolites et des animations originales.