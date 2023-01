Appli mobile TourMaG



8ème Trophée Assurever 2022 : (re)vivez en images les 5 jours inoubliables du Trophée Assurever 2022 en Californie

Quarante agents de voyages ont eu la joie de découvrir la Californie du Sud dans le cadre du Trophée organisé tous les ans par Assurever pour récompenser ses meilleurs vendeurs. Bravo encore à toutes et à tous !

Rédigé par Manuela BATT le Dimanche 15 Janvier 2023

Au programme de ces retrouvailles : visite de Los Angeles, déambulation sur le Walk of Fame dans West Hollywood, découverte du désert dans le Parc national de Joshua Tree avec comme challenge du jour : création d’une vidéo sketch par équipe régionale pour illustrer l’importance de souscrire une assurance voyages : de vrais talents d’acteurs qu’ont nos agents de voyages ! Ascension vertigineuse à bord de l’Aerial Tramway de Palm Springs jusqu’à 2 800m suivie d’une balade en voiture décapotable des années 50, enfin, le séjour s’est clôturé face aux magnifiques couchers de soleils à Santa Monica.



Merci à nos partenaires : Air Tahiti Nui, l’agence MNO et son réceptif Terres Indiennes, Avis, Tropingo et Cockpit AerTicket, ainsi que Mutuaide.



Rendez-vous dès janvier pour le lancement du prochain Trophée !



Le nom de la destination qui accueillera le prochain challenge de ventes sera dévoilé dans les prochaines semaines. Nous vous informerons rapidement des modalités d’inscription et de participation.



À propos d’Assurever Assurever, une nouvelle expérience de l’assurance. Depuis plus de 35 ans, ASSUREVER innove au service des professionnels du tourisme et de leurs clients. Courtier indépendant gestionnaire grossiste, nous créons, gérons et distribuons des contrats d’assurance et d’assistance sur les marchés loisirs et affaires, pour les individuels et les groupes.



Contact Presse :

Manuela BATT, Directrice de la Communication

manuela.batt@assurever.com

Tél. : 06 74 28 28 83

