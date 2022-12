Trophée des Héros Assurever : 40 pros du tourisme découvrent la Californie

Du 5 au 9 décembre 2022, Assurever a convié 40 professionnels du tourisme à la découverte de la Californie du sud, à l’occasion de son challenge de ventes « Le Trophée des Héros ».



Après les précédentes éditions au Brésil, au Japon et en Afrique Australe, cette année c’est en direction des villes de West Hollywood et Santa Monica et de la région des déserts de Palm Springs que le courtier en assurances a organisé la quatrième édition long-courrier de son Trophée des Héros.



Au programme : soirée sur l’un des rooftops de l’éclectique ville de West Hollywood aux pieds des collines et de ses villas, challenges au sein du parc national de Joshua Tree, nuit dans un campement insolite et luxueux en plein désert de Palm Springs, prise de hauteur à bord du plus haut tramway rotatif aérien au monde, rallye en voiture d’époque, soirée cabaret dans une ambiance Hollywood des années 20, balade à vélo et shopping sur l’emblématique Pier de la chic ville de Santa Monica et dernière soirée face à l’immensité du Pacifique.



Parmi les partenaires du voyage, le loueur Avis, le logiciel de réservation Tropingo, l’assureur Mutuaide, et l’outil de réservation de vols Cockpit Aerticket ainsi qu'Air Tahiti Nui.



Le transport sur place quant à lui a été assuré par le réceptif Terres Indiennes.