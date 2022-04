Manuela Batt avait déjà été commerciale dans différents jobs, notamment en vendant des systèmes de surveillance. Elle a également opté un temps pour le monde de la petite enfance en supervisant une quinzaine de périscolaires dans l’est de la France.

Vivant en Alsace, et ayant travaillé plus de deux ans en Allemagne, elle est parfaitement bilingue allemand et s’est décidée, pendant le confinement, à apprendre le russe !



2021 – Directrice de la Communication, des Indemnisations et de la Formation

2020 – Directrice de la communication

2018-2020 – Coordinatrice territoriale à l’ALEF

2014-2017 – Directrice Commerciale APRIL International Voyage

2008-2014 – Commerciale APRIL International Voyage