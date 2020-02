Assurever renforce ses équipes

Dans le cadre du rachat d’APRIL International Voyage par ses dirigeants, Matthieu Drouet et Jean-Philippe Lardennois, le courtier s’est rebaptisé Assurever.



"Ce changement de propriétaires ne change rien à la Société, ni les produits, ni les accords, ni les contrats. Seuls le nom et les couleurs changent. La transition entre les deux marques se fait progressivement. " explique un communiqué de presse.



La nouvelle entité renforce ses équipes et annonce la nomination de 3 chefs des ventes :



- Morgane DAVID : Chef des Ventes Nord, prend en charge 5 commerciaux

- Morgan TARRES : Chef des Ventes Sud, prend en charge 4 commerciaux

- Sasha PEREIRA DA COSTA : Chef des Ventes Réseaux