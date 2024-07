1976 - Co-fondateur de Cap Monde

- Il intègre ensuite l’EDC (Ecole des Dirigeants et Créateurs d’Entreprise – Gestion des PME).

- Dès sa création, Cap Monde a pour objet la conception et l’organisation de séjours pour enfants et adolescents, en France, en Europe et dans le Monde avec un objectif permanent de qualité, de créativité et de sécurité (séjours linguistiques, séjours découvertes, séjours itinérants, classes de découvertes à thèmes et voyages scolaires).

- Située à Louveciennes dans les Yvelines, Cap Monde a toujours affirmé sa volonté et ses ambitions : donner un sens, une direction, un objectif à son action en faveur des jeunes par la création de séjours ouverts sur le monde. Ce nom traduit à la fois une dimension géographique, pédagogique et humaine.