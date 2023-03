Médiation du Tourisme : « Il n’est plus possible de traiter le consommateur comme il est traité actuellement »

Comme le rappelle Jean-François Michel, président de la Médiation Tourisme et Voyage (MTV), « l’activité de la Médiation en 2022 s’inscrit légèrement en baisse (-9%) par rapport à 2021, mais reste sur des volumes extrêmement importants et atteint le second niveau le plus important depuis sa création en 2012, avec 18 335 saisines reçues (20 137 en 2021, 18 332 en 2021) ».



Il ressort que le maintien de ce haut niveau de litiges et de saisines est préoccupant, à la fois pour le travail imposé à la médiation et pour la satisfaction des clients du secteur.



Dans plus de 50% des avis rendus, le Médiateur préconise une demande de dédommagement (27,15% ne donnent pas lieu à dédommagement).



« Les annulations de vols constituent l’essentiel des problèmes qui nous sont présentés » constate Jean-Pierre Teyssier qui insiste sur « la nécessité d’adopter de meilleures pratiques, notamment dans le domaine des vols secs ».



Sont notamment pointées du doigt les plates-formes de réservation en ligne. Les passagers ne sont pas suffisamment informés, ce qui génère de nombreux litiges.



Dans le cadre des procédures de remboursement des annulations de vols, bien souvent l’agence en ligne renvoie la responsabilité sur la compagnie aérienne qui elle se défausse sur l’agence. Au final, « un jeu de ping-pong opaque qui se fait aux dépends du client ».



« Il n’est plus possible de traiter le consommateur comme il est traité actuellement », affirme d’ailleurs Jean-Pierre Teyssier qui peste sur les délais encore trop longs pour rembourser le consommateur.