Voyage : 98% des avis de la Médiation acceptés en 2021

Surtout, retenons que 98% des avis de la Médiation ont été acceptés par les deux parties - clients comme professionnels - et c'est le taux d'acceptation qui est pris en compte pour juger de la qualité d'un médiateur, plus que les délais.



Ajoutons que " dans 50% des cas, l'avis n'est pas en faveur du client " et il accepte donc de bonne grâce le résultat de la médiation.



" 60% des dossiers ne sont pas chiffrés, le consommateur nous laisse la liberté d'évaluer à quoi correspond son préjudice, cela dénote de la confiance qu'il nous accorde ".



Quel est le secret ? " Nous sommes considérés comme impartiaux mais c'est aussi par la manière dont nous motivons notre avis que nous rencontrons cette adhésion, , explique Khalid El Wardi. Nous pouvons expliquer à un client pourquoi le dédommagement demandé de 200 euros est excessif et qu'il ne mérite pas plus de 50 euros. Les consommateurs ont besoin d'explication. "



Il insiste : " Quand un professionnel ne dédommage pas, il doit expliquer pourquoi. Il vaut mieux donner zéro et expliquer pourquoi que faire un geste commercial qui ne veut rien dire ".